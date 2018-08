Ženska na Fužinah znanki grozila s plinsko pištolo

Včeraj zvečer je na Rusjanovem trgu v ljubljanskih Fužinah stanovalka klicala policijo, da ji njena znanka grozi s pištolo. Ženski naj bi se sprli, pri čemer je ena drugi grozila z orožjem. Policisti so po dogodku osebo izsledili in zasegli pištolo, ki je bila plinska in brez nabojev.

Oseba, ki je grozila z orožjem, je po dogodku zapustila blok, a so jo kasneje ljubljanski policisti izsledili. Prav tako so zasegli orožje. V nadaljevanju bo kršiteljici zaradi kršitve zakona o orožju in zakona o varstvu javnega reda in miru izdan tudi plačilni nalog.