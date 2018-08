Talibani na severu Afganistana ubili najmanj 40 vojakov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V napadih talibanov na severu Afganistana je bilo ubitih najmanj 40 afganistanskih vojakov, so danes sporočile tamkajšnje oblasti. Talibani so ponoči napadli najmanj eno oporišče afganistanske vojske in tri nadzorne točke v pokrajini Baglan.