Združeni arabski emirati Sloveniji podarili sedem ton zaščitne opreme

Združeni arabski emirati so danes Sloveniji podarili za sedem ton zaščitne in druge opreme za boj proti covidu-19. Državni sekretar na ministrstvu za zunanje zadeve Stanislav Raščan je ob prevzemu donacije na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana izpostavil dobro sodelovanje med državama in pomen solidarnosti v skupnem boju proti pandemiji.

Po besedah Stanislava Raščana je prejem radodarne donacije opreme za Slovenijo posebna čast. Kot je izpostavil, ta donacija dokazuje ne le močne vezi med prijateljskima državama, ampak tudi posebna prizadevanja Združenih arabskih emiratov v globalnem boju proti pandemiji, v kateri se kaže pomen globalne solidarnosti, poroča STA.

Veleposlanik Združenih arabskih emiratov v Sloveniji Ibrahim Salim Mohamed Al Mušarah je pojasnil, da je donacija odraz zavezanosti njihove države skupnemu boju proti pandemiji. Doslej je različnim državam po svetu, med katerimi so Italija, Združeno kraljestvo, Češka in Ukrajina, skupaj podarila že več kot 2000 ton pomoči. Globalni boj proti covidu-19 pa bo nadaljevala še naprej.

Sedemtonska pošiljka, ki so jo Združeni arabski emirati namenili Sloveniji, vsebuje osebno zaščitno opremo, kot so maske in kombinezoni, pa tudi teste. Kot je izpostavil Raščan, gre za opremo, ki jo najbolj nujno potrebujemo. Uprava za zaščito in reševanje pa bo poskrbela, da bo prišla v prave roke.

Raščan je spomnil, da je Slovenija že prejela pomoč tudi nekaterih drugih držav, verjetno pa lahko v prihodnje pričakuje še dodatno. "Predvsem pa se moramo zavedati, da ne gre samo za to, da dobivamo pomoč, temveč, o čemer sva se danes pogovarjala z veleposlanikom, da smo tudi mi že pomagali nekaj državam in da bomo s to pomočjo še nadaljevali," je dejal.

Kot je dodal, sta z veleposlanikom govorila tudi o možnostih nadaljnje krepitve sodelovanja med državama. "Pred kratkim je bil odprt slovenski paviljon v Dubaju in računamo, da se bo med Expom 2020, ki se bo zgodil letos, sodelovanje med našima državama, ki je že sedaj zelo dobro razvito, še nadaljevalo," je dejal Raščan.

Tudi veleposlanik Al Mušarah je izrazil interes Združenih arabskih emiratov za krepitev odnosov med državama na vseh področjih.