Zdravo z naravo! na 51. sejmu NARAVA-ZDRAVJE

Oglasno sporočilo

Izberite temo zase med več kot 100 različnimi zanimivimi temami za vse generacije.

Kupujmo lokalno, zdravo, domačo hrano pri slovenskem kmetu!

Izbirajte med bogato ponudbo svežega sadja in zelenjave, ekološkega mesa, shrankov in drugih izdelkov za ozimnico na stojnicah slovenskih kmetij.

Krepimo zdravje z zdravilnimi rastlinami!

Spet se vračamo k naravi ter iz zelišč razvijamo kulinarične, kozmetične, ambientalne in zdravilne izdelke. Čajne mešanice za hladne jesenske dni? Zeliščna sol s korenino svetlobe? Za kaj vse so koristne zdravilne rastline? Katera zelišča rastejo v gozdu? Pobrskajte po programu in prisluhnite strokovnjakom na sejmu.

Preventiva – najboljša kurativa!

Na sejmu brezplačno izmerite svoj krvni sladkor, holesterol, tlak, gleženjski indeks idr. Še ne veste, katero krvno skupino imate? Pozanimajte se na razstavnem prostoru Rdečega križa Slovenije. Podarite utrip in postanite krvodajalec.

Izklopimo se od digitalnih naprav

Ste tudi vi ali kdo od vaših najbližjih v preteklih mesecih presedeli preveč časa za zasloni? Pridite po nasvet k svetovalcem zavoda Logout – centra sodobnih zasvojenosti. Prisluhnite antropologu dr. Danu Podjedu o tem, kako lahko med krizo uporabimo pametne naprave sebi in drugim v prid ter jih začnemo spet sami upravljati, namesto da one upravljajo nas.

Kaj lahko storimo za psihično ravnovesje v trenutnem svetu?

Izbirajte med temami: Pomen duševnega zdravja za dobro počutje,

Pozornost in koncentracija,

Kako se povezati sam s sabo in začeti živeti sebe,

Razvoj zavesti z Davidom Cigojem,

Vpliv vadbe in prehrane na zdravje,

Zavestno hranjenje za telo in um,

Nenasilna povezovalna komunikacija,

Kako pomagati otroku v stiski,

Odmevi epidemije – Kako naprej? (okrogla miza ZPMS): razmišljanje o prihodnosti otrok in mladostnikov po zahtevni izkušnji epidemije covid-19.

Postanimo zmagovalci svojega življenja! Na Maratonu pozitivne psihologije v soboto, 23. oktobra, od 11.00 do 16.30.

Najboljši prijatelji z živalmi

Ali veste, katere domače živali pri nas so slovenske avtohtone pasme? Kako odgovorno posvojiti psa ali mačko in skrbeti zanju kot za družinska člana? Kako se obnašati v gozdu ali v bližini čebeljih panjev? Na mini razstavi Bioexo pobliže spoznajte ptičjega pajka Rozi, rdečerepega udava Araxa, njegovega mladička Fonzija in še druge eksotične živali.

Izmenjajmo si zavržene rastline

Že poznate zavetišče, kjer lahko oddate rastline, za katere iz takšnega ali drugačnega razloga ne morete skrbeti in ki jih posvojijo tisti, ki jih potrebujejo ali želijo? Pridite na sejem in se priključite projektu. Na razstavnem prostoru Zavetišča pa se lahko pridružite Zelenim uricam – tečaju osnov risanja in slikanja s pomočjo rastlin.

Foto: Gaja Naja Rojec

Razmigajmo se!

Spoznajte preproste vaje za sprostitev sklepov, vezi in mišic, zadnje top trende z Natašo Gorenc ter vrsto drugih vadb in družabnih rekreativnih iger.

Podnebje nas vse povezuje

Postanimo nosilci potrebnih sprememb, pri tem pa si zastavimo vprašanja o tem, kako lahko v svojem vsakodnevnem življenju čim bolj zmanjšamo svoj ogljični odtis z Umanotero idr.

Zdravi in varni na sejem!

Uživajte lokalno, svežo, raznoliko in zdravo hrano, v sebi, naravi in sobivanju z drugimi poiščite poti, kako ponovno zadihati s polnimi pljuči zdravo in v stiku z naravo.

V skrbi za zdravje nas vseh upoštevamo vladni ukrep o izpolnjevanju PCT-pogojev. S kupljeno vstopnico se lahko tudi brezplačno testirate na novi koronavirus.



Odpiralni čas: od srede do sobote, 20.–23. 10., 9.–19. ure 20.–23. 10.,9.–19. ure Ob obisku sejma pa ne pozabite na katalog – prilogo revije Zarja/Jana in časnika Svet24, ki prinaša obilo zanimivega branja. Vstopnico si lahko zagotovite tudi v spletni prodaji. Obiščite sejem od 12. do 15. ure in si zagotovite cenejšo Happy Hour vstopnico. Sledite preostalim ugodnostim.

Naročnik oglasnega sporočila je GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE D.O.O.