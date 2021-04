Zdravniška zbornica ob 1. maju: Upoštevajmo preventivne ukrepe

V zdravniški zbornici ob 1. maju prebivalce pozivajo, naj čez praznične dni spoštujejo vse preventivne ukrepe za zajezitev epidemije covida-19. "Prej kot bomo dosegli zeleno fazo in jo zadržali, več življenj bomo obvarovali in prej bodo podjetja, ki še vedno ne morejo delovati v celoti, in kultura spet lahko odprli svoja vrata," so zapisali.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, nas praznik opominja na vrednote in pravice, povezane z delom. "Epidemija je močno zarezala v naša življenja, soočili smo se s številnimi ukrepi, ki so bili oblikovani, da bi nas vse prebivalce, predvsem pa tiste najbolj ranljive, zaščitili pred širjenjem okužbe in preprečili smrti," so spomnili v Zdravniški zbornici Slovenije.

Prebivalci so se morali marsičemu odreči in delo je postalo drugačno. Številni so delali od doma, drugje, kjer te možnosti ni bilo, pa naprej na delovnem mestu, le da z masko in drugimi zaščitnimi ukrepi ali celo v popolni zaščitni opremi, kot na primer na intenzivnih oddelkih za covid-19 ali sivih in rdečih conah v domovih za starejše.

Zdravniška zbornica ob 1. maju izreka javno zahvalo vsem delavcem v domovih za starejše, zdravstvu, trgovinah, potniškem prometu, pošti, komunali, kritični infrastrukturi, policiji, vrtcih, šolah in medijem. Foto: Getty Images

Ob tokratnem prazniku dela zato zdravniška zbornica izreka javno zahvalo vsem delavcem v domovih za starejše, zdravstvu, trgovinah, potniškem prometu, pošti, komunali, kritični infrastrukturi, policiji, vrtcih, šolah in medijem. Zahvalili so se tudi do vsem, ki so se odločili in delali od doma, pa tudi vsem v gospodarstvu, ki niso imeli te možnosti in so zato kljub dodatnim tveganjem svoje delo še naprej opravljali na delovnem mestu.

Prav tako posebna zahvala Civilni zaščiti in vsem prostovoljcem po vsej državi. Tako smo v teh izrednih razmerah skupaj, vsak s svojim doprinosom ohranjali, da je vse nujno in vse kar je lahko, delovalo kolikor toliko normalno.

Foto: STA

Solidarnost s tistimi, ki so zaprli delavnice ali ostali brez dela

Po navedbah zbornice je tudi prav, da ne pozabimo in smo solidarni s tistimi, ki so bili v teh časih prisiljeni zapreti svoje lokale, delavnice ali so izgubili delo. "To je poleg usodnih izidov covida-19 eno največjih bremen te zdravstvene krize. Ne sme biti spregledano in pozabljeno," so poudarili.

"Vsi si želimo, da imamo delo in to je poleg življenja in zdravja naša zelo pomembna vrednota. Pokažimo torej solidarnost z vsemi, ki še ne morejo delati, tudi tako, da upoštevamo preventivne ukrepe in se, takoj ko je to možno, cepimo," so še pozvali v zdravniški zbornici.