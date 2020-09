Zdravniki: Za lažmi o javnem zdravstvu denar teče v zasebne žepe

Podpisnika poziva, ki ga objavljamo v izvirni celoti, so zdravniki Matej Beltram, Erik Brecelj, Gorazd Kalan, Matija Kališnik Matija Krkovič, Blaž Mrevlje, Marko Noč, Igor Muževič, Simon Podnar, Samo Vesel, Andrej Vranič in Krištof Zevnik.

"Človekovo zdravje je ena od najpomembnejših vrednot. Dostopnost do zdravnika in kvalitetno zdravljenje sta ključna elementa javnega zdravstva. V skupini zdravstvo.si smo zagovorniki javnega zdravstva.

Cilj vseh zdravstvenih delavcev, ne glede na naš status in ne glede na to, kje in kako smo zaposleni, je en sam: zdravje ljudi. To je temelj javnega zdravstva, do katerega smo vsi državljani ustavno upravičeni in ki ga tudi financiramo.

Trenutno ima Slovenija državno zdravstvo, ki je nedostopno in neučinkovito ter prežeto s korupcijo. Je daleč od pravega, polnokrvnega javnega zdravstva, ki je v službi bolnika. Slovensko državno zdravstvo je neprimerljivo s sistemi javnega zdravstva v drugih evropskih državah, kjer javno zdravstvo temelji na dostopnosti, prosti izbiri zdravnika in načelu solidarnosti zavarovancev.

V Sloveniji naši bolniki že vsaj 30 let trpijo zaradi omejevanja pravice do pravočasnega in učinkovitega zdravljenja. Epidemija COVID-19 je še dodatno razgalila nedostopnost in neučinkovitost slovenskega zdravstvenega sistema.Zdravniki in ostali zdravstveni delavci nimamo nobenega vpliva na ureditev zdravstvenega sistema.

O tem odločajo minister za zdravje, vodstva državnih zdravstvenih ustanov, ZZZS in z njimi povezani privilegirani dobavitelji medicinske opreme.

Vsi državljani, ne glede na politično opredelitev, socialni položaj, premoženjsko stanje ter druge osebne okoliščine potrebujemo celovite ukrepe, ki v ospredje postavljajo VSE bolnike in ne samo tistih, ki so še dodatno prizadeti zaradi epidemije COVID-19.Ministra za zdravje, vse politike in odločevalce v Sloveniji zato pozivamo, naj spremenijo zakone in pravila ter s tem storijo prvi in odločilen korak k temu, da bo bolnikom zagotovljena univerzalna dostopnost do zdravnika in zdravstvenih storitev po zgledu evropskih držav. Izhodišče za plačilo zdravstvenih storitev mora biti pravočasno in kvalitetno zdravljenje in ne status izvajalca.

Marko Noč Foto: STA

Ob tem ljudi pozivamo, naj ne nasedajo zgodbam o slovenskem zdravstvu kot javnem zdravstvu, ker to ni. Slovensko zdravstvo je državno zdravstvo, ki ga obvladujejo koruptivne dobaviteljske mreže. Je zdravstvo, v katerem je bolnik samo sredstvo in ne cilj.

Ljudi zato pozivamo, naj ne nasedajo obljubam številnih, ki pod pretvezo javnega zdravstva v resnici že vrsto let ohranjajo državno zdravstvo. S tem onemogočajo vsem dostopno in kvalitetno zdravljenje bolnikov. Ljudje naj ne nasedajo zgodbi o privatizaciji javnega zdravstva. Gre za enako plačilo storitev ne glede na status izvajalca, kar je v korist bolnikov, predvsem tistih z nižjimi dohodki!

Erik Brecelj Foto: Ana Kovač

Ob tem izpostavljamo, da prav tisti, ki širijo ideološke laži o javnem zdravstvu, že desetletja molčijo o prelivanju javnega denarja v zasebne žepe pri dobavah medicinske opreme in zdravil.

Štejejo samo dejanja, ki postavljajo vse bolnike in njihovo dobrobit na prvo mesto.

Obračamo se na vse kolege, zdravstvene delavce, novinarje, odločevalce in na vse ljudi dobre volje, naj po lastnih močeh pomagajo predstaviti in zagovarjati učinkovito javno zdravstvo po zahodnoevropskem modelu, ki temelji na dostopnosti, prosti izbiri in solidarnosti državljanov. Oblast, zakonodajalec in vlada pa naj že končno vzpostavi javno zdravstvo v katerem bolnik zaradi nedostopnosti ne bo prisiljen plačevati zdravljenja iz lastnega žepa. Vzpostavi naj javno zdravstvo v katerem državljan plačuje zavarovanje, ob bolezni dobi pravočasno obravnavo, zavarovalnica pa financira stroške zdravljenja ne glede na bolnikovo izbiro zdravnika."