Zdravniki vložili ovadbo zoper poslanca Kordiša

Dogodek se nanaša na sejo parlamentarnega odbora za zdravstvo, 12. oktobra, kjer so obravnavali predlog petega prtikoronskega zakona.

Kordiš je med razpravo med drugim dejal, da se v petem protikoronskem zakonu "črtajo varovalke, ki zagotavljajo kakovost in varujejo pacienta tudi v primeru zasebnih izvajalcev, samo zato, da bo lahko vsak s. p. in čisto vsak mazač dobil svojo tranšo javnih sredstev". Zaradi izjav je dobil več opominov s strani predsednice odbora Anje Bah Žibert, kasneje pa mu je odvzela besedo.

Dogajanje na seji 12. oktobra:

V ovadbi so zapisali, da Kordiš ni prvič "napadel" zdravnike. "Ne gre za osamljen primer oziroma enkratni incident javnega spodbujanja diskriminacije ali sovraštva do zdravnikov, predvsem zasebnikov, pač op za ponavljajoča, premišljena dejanja," so zapisali.

Kot so med drugim zapisali v ovadbi, predlagajo, da se začne kazenski pregon zoper Kordiša in da se vloži obtožni predlog pred sodiščem.