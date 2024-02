Zdravniki in zobozdravniki vstopili v četrti teden stavke

V Strokovnem združenju zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije podpirajo Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides pri izvedbi stavke. Prepričani so, da je treba sprejete in podpisane dogovore spoštovati. "Živimo pa v razmerah, ko se podpisanih dogovorov vlada ne drži," so opozorili v današnjem sporočilu za javnost.

Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides vstopa v četrti teden splošne stavke, v številnih zdravstvenih ustanovah so se tako stavkajoči zdravniki zopet zbrali na stavkovnih zborih. Potek stavke se sicer v zadnjem času ni bistveno spremenil, drugače pa bo marca, ko v veljavo stopijo številni preklici soglasij zdravnikov za nadurno delo.

V Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, splošnih bolnišnicah (SB) Slovenj Gradec, Ptuj in Novo mesto ter Zdravstvenem domu (ZD) Nova Gorica so se stavkovni zbori začeli ob 8. uri, v SB Celje pa ob 10. uri.

"Predavalnica celjske bolnišnice je bila danes polna sodelujočih na stavkovnem zboru. Podpora je visoka ves čas od začetka stavke, dobivam še dodatne umike soglasij," je za STA povedala sindikalna zaupnica Fidesa v SB Celje Mateja Grat.

Po njenih besedah so doslej v povprečju preklicali 26 odstotkov operacij in pet odstotkov pregledov. Na vprašanje, koliko je bilo doslej preklicev soglasij zdravnikov za nadurno delo in kdaj stopijo v veljavo, je pojasnila, da je do konca januarja vložila 177 preklicev, zdaj pa posamezni zdravniki preklice vlagajo sami. Preklici bodo v celjski bolnišnici v veljavo stopili 1. marca, je povedala. Zanjo je neumestno, da bi si kdorkoli od zdravnikov premislil in umaknil preklic soglasja za nadurno delo.

Sindikalna zaupnica Fidesa v SB Celje: Strinjamo se z umikom soglasij za delo drugod

Glede napovedi nekaterih vodstev bolnišnic, da bodo zdravnikom, ki so umaknili soglasja za nadurno delo, umaknili soglasja za delo pri drugih izvajalcih, je Gratova dejala, da se s tem strinjajo. Navedla je, da se celjska bolnišnica za ta korak ni odločila. Če pa drugi izvajalci ne bodo prišli na delo v celjsko bolnišnico, bi se delo pri njih v treh dneh ustavilo, je opozorila.

V SB Novo mesto po besedah predsednika Fidesa za Dolenjsko in Belo krajino Bojana Kostića stavka poteka dobro. "Stavke se zdravniki udeležujejo množično, pridružili so se ji praktično vsi, razen enega oddelka," je povedal.

Soglasja za nadurno delo je po zadnjih podatkih vodstva novomeške bolnišnice preklicalo 99 od 228 zdravnikov, kar je 45 odstotkov vseh zdravnikov. Po Kostićevih besedah je omenjeni delež dejansko višji in med specialisti dosega okoli 60 odstotkov. Podatek o 45 odstotkih namreč vključuje tudi tiste, ki nadurnega dela dejansko ne izvajajo, saj ne opravljajo dežurstev in se ne vključujejo v neprekinjeno zdravstveno varstvo, je povedal.

Preklic soglasij bo aktiviran s 1. marcem, kar bo po besedah Kostića pomenilo, da bo odpadlo od 30 do 40 odstotkov vseh storitev. "Najbolj bi se to občutilo na najbolj kritičnih deloviščih, kot so anestezija in intenzivna terapija," je povedal.

Napoved direktorice SB Novo mesto Milene Kramar Zupan, da bo zdravnikom, ki so preklicali soglasja za nadurno delo, bolnišnica preklicala soglasja za delo drugje, pa komentira z besedami, da bi bilo to nezakonito: "Če nekdo opravi vse, kar mora po pogodbi opraviti v javnem zavodu, potem ni pravne podlage, da bi se takšnemu zdravniku vzelo soglasje za delo pri drugemu delodajalcu. Pri tem je treba vedeti, da je ta drugi delodajalec pogosto drugi javni zavod."

Odločitev Fidesa in vlade, da od petka pogajanj javno ne komentirajo, pa Kostić, ki je tudi sam član stavkovnega odbora, pripisuje dogovoru in želji obeh strani, da vložijo maksimalne napore v to, da najdejo skupno rešitev.

Za polovico manj operacij

V SB Ptuj stavka najbolj vpliva na kirurški oddelek, kjer odpade več kot polovica programa. "Če smo prej delali na eno mizo pet operacij, zdaj delamo dve," je za STA danes povedal vodja tamkajšnjega sindikata Fides Borut Kostanjevec.

Prvi dan vlaganja preklicev soglasij zdravnikov za nadurno delo je v ptujski bolnišnici to storilo nekaj več kot pol zdravnikov, ki dežurajo. Ti preklici stopijo v veljavo 1. marca, so pa nekateri vlagali preklice še kasneje.

Posledičnim preklicem soglasij zdravnikom za delo drugje na Ptuju še niso bili priča. So pa za ptujsko bolnišnico zelo skrb vzbujajoči morebitni takšni preklici v UKC Maribor, saj imajo od tam precej pomoči. In če ti zdravniki ne bodo več smeli delati na Ptuju, se bo delo na internem oddelku ustavilo. "Na Ptuju še vedno upamo, da bodo pogajalci čim prej uspešni in se stavka konča. Trenutno pa delamo tako, kot da se bo stavka še vlekla," je povedal Kostanjevec.

V šempetrski bolnišnici je zaradi stavke doslej odpadlo manj kot dva odstotka vseh ambulantnih obravnav, nenujnih operativnih posegov pa nekaj manj kot 30 odstotkov, je za STA povedal direktor Dimitrij Klančič. Z marcem pa bo začelo veljati 49 preklicev soglasij za nadurno delo.

"V tem tednu mi bodo predstojniki dali neko projekcijo, kaj bodo te odpovedi pomenile za bolnišnico. Vendar manjši, kot je oddelek, več težav bo. Trenutno največje tveganje predstavlja pediatrični oddelek," je povedal Klančič.

V ZD Nova Gorica je soglasja za nadurno delo doslej umaknilo 86 odstotkov vseh zdravnikov, ki delajo v dežurni ambulanti. Sindikalna zaupnica Fidesa v tej zdravstveni ustanovi Nika Ahačič Srednik je za STA povedala, da bodo prihodnji mesec, ko začnejo veljati preklici, že težko organizirali določene zdravstvene procese.

"O številki bi težko govorila, saj nas je malo, ki dežuramo, zato je odstotek toliko bolj skrb vzbujajoč. Vedeti morate, da nas je v zdravstvenem domu približno ena tretjina starejših od 55 let, ki nam sploh ne bi bilo treba dežurati. Pa še to – v prihodnjih od štirih do petih letih nas bo kar od 25 do 30 odstotkov vseh zdravnikov odšlo v pokoj," je povedala Ahačič Srednikova.