ZDA vztrajajo pri iskanju Karnerjevih: porabili smo preveč časa, da bi odnehali

Ameriški zvezni tožilec Andrew Lelling in evropski regionalni direktor Uprave za boj proti mamilom (DEA) Kevin Scully sta danes poudarila, da so ameriški organi pregona v zadnjem desetletju porabili preveč časa in virov za aretacijo in kaznovanje slovenskih državljanov Mihaela Karnerja, njegove žene Alenke in brata Matevža, da bi odnehali.

Razpis nagrade za informacije, ki bi pripeljale do njihove aretacije, je le naslednji korak k temu cilju, sta v današnjem telefonskem javljanju novinarjem pojasnila zvezni tožilec iz Massachusettsa Lelling in Scully ob objavi novice, da State Department ponuja do pet milijonov dolarjev (4,5 milijona evrov) nagrade za informacije, ki bi pripeljale do aretacije vsakega od njih.

Slovenija svojih državljanov ne izroča drugim državam

Lelling je dejal, da slovenska vlada doslej ni bila pripravljena izvesti aretacije in izročiti Karnerjevih ZDA, zato se je trojica zatekla v Slovenijo in tam ostala. Slovenija sicer v skladu z ustavo državljanov Slovenije drugim državam ne izroča.

Videli so ga na televiziji v Sloveniji

"Tudi jaz razumem, da živijo odprto in se ne skrivajo. Videl sem ga na televiziji. Potrebno bi bilo sodelovanje slovenskih oblasti za izročitev. Brez tega sodelovanja pa predvsem potrebujemo informacijo o njihovih potovalnih načrtih," je dejal Lelling.

Foto: DEA

Tako Lelling kot Scully sta poudarila, da nikogar ne pozivajo h kaznivemu dejanju, na primer ugrabitvi katerega od Karnerjevih, transportu čez mejo, na primer v Italijo, ki bi jih potem izročila ZDA. Potrebujejo le informacijo, ali bo kateri od njih kdaj v tujini, od koder bi jih lahko izročili ZDA.

"Če ti nekdo reče, da ne smeš nikoli ven, se ti lahko Slovenija zdi zelo majhna"

Lellingu se ne zdi verjetno, da nobeden od Karnerjevih ne bi nikoli več v življenju potoval v tujino. "Če ti nekdo reče, da ne smeš nikoli ven, se ti lahko Slovenija zdi zelo majhna," je dejal.

Produkte prek interneta prodajali v ZDA

Pojasnil je, da so ameriški tožilci Karnerje opazili v začetku novega tisočletja in odkrili, da so dobivali sestavine za izdelavo anaboličnih steroidov iz Kitajske, potem pa jih sestavljali v tovarni v Moldaviji in verjetno še kje drugje, nato pa prek interneta prodajali naprej v ZDA in drugam. Zaslužili so več milijonov dolarjev, ki so se prali po svetu in nazadnje stekli nazaj k njim.

Lelling je poudaril, da je dobro sodelovanje z vladami srednje in vzhodne Evrope pripeljalo do aretacije Mihaela in Alenke konec leta 2011 v Avstriji, vendar sta bila izpuščena po plačilu varščine in se zatekla v Slovenijo, kjer ne morejo do njiju. ZDA so se vmes zatekle k zaplembi premoženja. "Poskušali smo v Sloveniji, vendar nismo bili uspešni. Zaplenili smo jahto, ki je bila na Hrvaškem, in jo prodali na dražbi. Avstrija jim je prepovedala prodajo smučarske koče, ki jo bomo lahko zaplenili, ko se bo zgodila obsodba," je povedal Lelling.

Karnerjevim za vsako očitano dejanje v ZDA grozi do 20 let zapora

Ponudba nagrade za informacije, ki bi pripeljale do aretacije, je le logičen naslednji korak v lovu na ubežnike in ni posledica kakšnega novega dogodka, je še pojasnil. Karnerjevim za vsako očitano dejanje v ZDA grozi do 20 let zapora, čeprav niti Lelling ne verjame, da bodo obsojeni na tako visoko zaporno kazen. Lelling prav tako ne ve, ali Karnerjevi nadaljujejo očitane dejavnosti, kar ga niti ne zanima, skrbi le za obstoječe obtožbe in to, da jih aretirajo in obsodijo.

Doslej izplačali že 130 milijonov dolarjev nagrad

Scully je pojasnil, da je program State Departmenta za informacije o obtoženih za kazniva dejanja, povezana z mamili (NRP), zelo uspešen. Doslej naj bi izplačali že skupno 130 milijonov dolarjev nagrad. Ameriška vlada zagotavlja zaupnost informatorjem in jih v primeru potrebe tudi preseli skupaj z družinami.

"Karnerjevi bežijo pred pravico in ne bomo odnehali, dokler jih ne aretiramo in kaznujemo. Če ima kdo informacije o njihovi lokaciji, naj to prijavi veleposlaništvu ali konzulatu ZDA. Če to pripelje do aretacije, potem poseben odbor v State Departmentu odloči, ali je bila informacija ključna, in izplača nagrado. Nikogar ne prosimo, naj stori kaznivo dejanje. Če bodo potovali zunaj Slovenije in bo nekdo imel informacijo o tem, naj to prijavi in bo dobil nagrado," je dejal Scully.

Lelling in Scully sicer nimata informacij, da bi bila mreža Karnerjevih povezana z mamilarskimi karteli Kolumbije ali Mehike. "So kriminalna organizacija, ki ogroža vladavino prava ZDA in varnost ameriških državljanov z mednarodno mrežo distribucije steroidov in pranjem denarja. S tem programom nagrad jih lahko aretiramo in kaznujemo," je dejal Scully.