Kralj steroidov, ki ga iščejo v ZDA, bo predavatelj v Sloveniji #video

Razvpiti ubežnik Mihael Karner bo predavatelj v Sloveniji. V ponedeljek in torek bodo namreč v sklopu konference o poslovnih, davčnih in finančnih prevarah pripravili izobraževanje za poslovne forenzike. Organizatorji so povabili več znanih predavateljev, med njimi ministrico za notranje zadeve Tatjano Bobnar in za pravosodje Dominiko Švarc Pipan, pa nekdanja predsednika komisije za preprečevanja korupcije Draga Kosa in Gorana Klemenčiča. Predaval pa bo tudi Mihael Karner, ki se ga spomnimo po preprodaji anabolnih steroidov in po pranju denarja. Že vrsto let ga išče ameriška Uprava za boj proti prepovedanim drogam, ki je za njim razpisala tudi tiralico. Na svoji strani ima zapisano, da je Karner morda oborožen in nevaren. A v Sloveniji je Karner svoboden.

Mineva slabih 11 let, odkar so Mihaela Karnerja, sicer po poklicu inženirja gradbeništva, in njegovo ženo Alenko aretirali v luksuzni vili pri naših severnih sosedih. Njegova slika je pristala na spletni strani ameriškega Urada za boj proti prepovedanim drogam, kjer je za njim še vedno objavljena tiralica.

Predaval bo na konferenci o forenziki

Tokrat pa se je njegov obraz znašel na oglasu za konferenco o forenziki, nastopil bo kot eden od predavateljev. Kot je povedal, je bilo to povabilo. "Jaz sem se temu odzval, jaz počnem to brezplačno," je povedal in dodal: "Kako sem jaz to počel z off-shore podjetji, se pravi davčnimi oazami, kaj so vse, kje so, kako se lahko zadevo koristno uporabi. Takšne stvari, ki bi pač morale biti zanimive za davčno optimizacijo, to je nekaj, kar sem jaz počel 20 let," je pojasnil.

Njegova udeležba na konferenci je naletela na mešane odzive, vsekakor pa mu takšnega predavanja v Sloveniji nič ne preprečuje, razlaga strokovnjak za kazensko pravo Timon Hren. Oseba je prosta, ker zoper njo v Sloveniji ali katerikoli članici EU ne poteka noben kazenski postopek. ZDA lahko v danem primeru zaprosi za pomoč RS, vendar se izročitev po zakonu ne more zgoditi, ker je dotični gospod državljan RS.

Profil Mihaela Karnerja na spletni strani ameriške Uprave za boj proti prepovedanim drogam:

Foto: DEA

V ZDA ga še vedno opisujejo kot oboroženega in nevarnega

Američani ga še vedno opisujejo kot oboroženega in nevarnega, za informacije o njem je še veno razpisana denarna nagrada do dobrih pet milijonov evrov. Pri nas pa se je tokrat kot predavatelj pojavil v družbi govorcev, kot so sedanji in nekdanji ministri in ministrice in zdaj že nekdanji predsedniki protikorupcijske komisije.

Karner pravi, da je slabe prakse že zdavnaj pustil za seboj. "Z zdravili se ne ukvarjam že desetletja, od mene ni šla ena tableta nikamor več. Kot rečeno, izkušnje in znanje, ki jih imam, hočem brezplačno deliti, zakaj pa ne, zato da bi pomagal tako enim kot drugim, mislim, da mora biti to tudi v interesu organom pregona," je še dodal.

Na konferenco so povabili posameznike, ki so kdaj prestopili mejo

"Predavanja organizira Tax-Fin-Lex, Karnerja pa so na govorniški oder povabili na poziv udeležencev, ki naj bi v preteklih anketah izrazili željo, da se na konferencah zglasijo tudi posamezniki, ki so morda kdaj prestopili mejo, če ne že zakonitega, pa vsaj moralno spornega," je odločitev pojasnila direktorica Zlata Tavčar, takšno prakso pozdravlja tudi Hren, saj da so ti ljudje neprecenljivi vir informacij.

Svojo udeležbo na konferenci sta med tem odpovedali ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan, omenjenega dogodka se ne bo udeležila niti ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar, a njuna odpoved naj ne bi bila povezana z nastopom Karnerja na konferenci.

Odzvali so se tudi iz pisarne Vesne Cukrov, nekdanje predsednice revizijske komisije, ki je prav tako povabljena kot predavateljica. Zapisali so, da "kot odvetniška družba na načelni ravni menijo, da četudi lahko razumemo, da domnevni storilci ali storilci kaznivih dejanj lahko ponudijo svoj vpogled v jedro zadeve, ti niso najprimernejši govorci konferenc".