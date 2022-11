Kralj steroidov, ki ga iščejo ZDA, pri nas predaval o nesposobnosti organov pregona #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred desetletjem se je Ljubljančana Mihaela Karnerja prijel vzdevek kralj steroidov, potem ko je z njihovo prodajo prek spleta skupaj z ženo Alenko Karner med letoma 2000 in 2008 zaslužil okoli 40 milijonov evrov.

Decembra 2011 so avstrijski varnosti organi Karnerja prejeli na podlagi mednarodne tiralice ZDA, kjer so ga zaradi preprodaje anabolnih steroidov uvrstili na seznam najbolj iskanih kriminalcev. Čeprav se, kot pravi Karner, s tem ne ukvarja več, je razvpiti ubežnik v Ljubljani predaval na konferenci o poslovnih, davčnih in finančnih prevarah.

"Zdi se mi škoda, da svojega znanja in izkušenj ne bi delil z drugimi. To se mi zdi smiselno, še posebej v tem obdobju, ko poslušamo predsedniške kandidate, kako se bodo borili proti temu, pa o tem nihče nima pojma," je brez dlake na jeziku o današnjem predavanju povedal Karner.

Poleg predavanj se Karner ukvarja tudi z vlaganjem v gradbeništvo. V Ljubljani namreč sodeluje v več gradbenih projektih.