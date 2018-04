Marjan Šarec: Kritizirajo nas tisti, ki do zdaj na funkcijah niso naredili nič

Foto: Twitter/StrankaLMS

V Medvodah so se na volilnem in programskem zboru zbrali člani stranke Lista Marjana Šarca (LMŠ). Vodji stranke Marjanu Šarcu so kot edinemu kandidatu za predsednika stranke namenili nov mandat, za podpredsednika stranke so potrdili kandidata Jerco Korče in Igorja Žaubija.

"Po štirih letih gremo iz lokalne v parlamentarno politiko," je zbranim članom dejal Šarec. "Naš program ima rešitve, tudi drzne, kot jih še ni bilo."

"Če je to populizem, naj bo. Ko boste stali pred okencem, se boste strinjali."

"Največja ovira je birokracija, ki je sama sebi namen. Preveč je postopkov in zaradi njih podjetniki obupajo. Poskrbeti moramo, da nam investitorji ne pobegnejo," je še dejal in dodal: "Zakonodaja je skregana z zdravo pametjo. Zakoni morajo biti življenjski. Ni vprašanje, kdo je star in kdo nov obraz, ampak kdo bo odstranil birokratske ovire. Če je to populizem, naj bo. Ko boste stali pred okencem, se boste strinjali. Ne bomo druga Švica, ampak bomo prva Slovenija."

"Samo na etiko in moralo ne moremo računati," je nadaljeval Šarec, "potrebujemo finančno policijo." Dejal je, da se v sodstvo nočejo vmešavati, vendar "si mora sodstvo priznati, da je izgubilo zaupanje. Vse tri veje oblasti se morajo truditi za zaupanje."

Raje se bo odpovedal kakšnemu glasu, "kot da bi lagal in trosil laži"

"Varnostni sistem moramo postaviti na noge, zagotoviti sredstva za delovanje. Nujno je zagotoviti kadre, krepitev potrebuje tudi sistem za zaščito in reševanje," je še dejal Šarec. "Javne storitve morajo biti dostopne. Prepiri med gospodarstvom in javnim sektorjem niso produktivni. Javni sektor ni prevelik, ima pa veliko težav. Enako plačilo ne glede na učinek je slab motivator," je izjavil, ob tem pa Svizu sporočil, da se bo raje odpovedal kakšnemu glasu, "kot da bi lagal in trosil laži".

Dotaknil se je tudi zunanje politike: "Slovenija potrebuje mednarodne zaveznike. Smo v okviru EU in tu moramo delovati, EU pa potrebuje prenovo, spoštovanje pravic in dolžnosti. Mir je najvišja vrednota, ki jo imamo, in če je kdaj čas, da EU zavzame trdna in usklajena stališča, je ta čas zdaj."

Šarec je prepričan, da smo v Sloveniji premalo drzni in da nas je strah sprememb. "Nas ni strah, saj se zavedamo, da nikoli ni bilo tako dobro, da ne bi moglo biti še bolje," je dejal.

"Zdaj je napočil naš čas, njihov je minil"

Tistim, ki mu očitajo, da nima programa s konkretnimi rešitvami, je sporočil: "Kritizirajo nas tisti, ki do zdaj na funkcijah niso naredili nič. Zdaj je napočil naš čas, njihov je minil. Papir prenese vse, programi so sami sebi namen. Gradili so drage projekte in povzročili bančno luknjo – tega v programu niso napisali, počeli pa so."

"Naša ekipa so ljudje prakse," je dejal. "Želijo, da bi šlo državi dobro. Nihče ne bo opravil dela namesto nas. Ne obljubljamo druge ne Švice, ne Skandinavije, ne tisoč evrov pokojnine. Obljubljamo delo."

Od 314 članov stranke jih je sicer na zbor prišlo le 138, zato pa je na kongresu tudi Vili Kovačič, pobudnik referenduma o zakonu o drugem tiru, ki je na zbor v Medvode prišel kot obiskovalec.

LMŠ se na državnozborske volitve odpravlja prvič, a s političnim kapitalom svojega predsednika, aktualnega kamniškega župana, je poročala STA. Šarec se je na zadnjih volitvah za predsednika države uvrstil v drugi krog in tam proti favoriziranemu Borutu Pahorju sicer izgubil, a s skoraj 47-odstotno podporo volivcev. Tokrat njegovi stranki ankete javnega mnenja kažejo še bolje - po nekaterih napovedih bi lahko premagal SDS, SD in SMC.