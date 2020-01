Zavrgli ovadbo bančnikov iz NLB. Sum preiskave pranja denarja še poteka.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Specializirano državno tožilstvo je del predkazenskega postopka v zadevi Farrokh, v kateri so preverjali sum zlorabe položaja bančnikov iz NLB pri domnevnem pranju iranskega denarja v banki, končalo s sklepom o zavrženju kazenske ovadbe. Medtem pa sum preiskave pranja denarja še poteka, so za STA pojasnili na specializiranem tožilstvu.

Kot piše STA, gre za primer domnevno spornih transakcij, ko je iranski državljan Iraj Farrokhzadeh prek računov, odprtih pri NLB, z nakazili iz iranske banke domnevno pral denar. "Nacionalni preiskovalni urad je na naše tožilstvo podal poročilo, saj v tem primeru ni ugotovil podlage za podajo kazenske ovadbe in smo ta del predkazenskega postopka na našem tožilstvu zaključili s sklepom o zavrženju," so ob tem navedli na tožilstvu.

Policija je kriminalistično preiskavo nakazil iranskega državljana Iraja Farrokhzadeha prek NLB v letih 2009 in 2010 julija 2017 znova odprla na podlagi na novo ugotovljenih okoliščin, potem ko v prejšnji preiskavi ni ugotovila, da bi šlo za pranje denarja. Šlo naj bi sicer za približno milijardo dolarjev, nakazanih v času, ko so za Iran veljale mednarodne sankcije. Zadevo je pod drobnogled vzela tudi parlamentarna preiskovalna komisija, ki je odgovornost za nastalo stanje pripisala takratnim organom vodenja in nadzora v NLB.

Komisija DZ ugotovila, da večinoma ni šlo za pranje denarja

Predsednik parlamentarne preiskovalne komisije Jani Möderndorfer (SMC) je v javnem delu ugotovitev končnega poročila prst usmeril v takratne organe vodenja, pri čemer je imel po njegovih besedah največjo odgovornost nekdanji član uprave NLB Miran Vičič.

V primeru NLB je komisija po pisanju STA ugotovila, da v večini primerov ni šlo za transakcije, povezane s klasičnim pranjem denarja, zato jih je bilo težko odkriti. "Komisija ocenjuje, da se je v NLB zgodila t. i. iranska shema, ki je bila neposredno v rokah iranske države," je dejal Möderndorfer in pojasnil, da je šlo za shemo transakcij iranskih državnih bank prek Slovenije, ko je bil Iran na seznamu držav s sankcijskim režimom in nato z embargom.