Zastoji na primorski in štajerski avtocesti

Na primorski avtocesti pred Logatcem proti Ljubljani zaradi 4,6 kilometra dolgega zastoja prihaja do zamude med deset in 15 minut. Na štajerski avtocesti pa je zaradi 2,3 kilometra dolgega zastoja med Lukovico in Blagovico zamuda med pet in deset minut. Krajši zastoj je tudi na ljubljanski južni obvoznici, poroča prometnoinformacijski center.