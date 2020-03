Zaščitne opreme v domovih ob okužbah ne bo dovolj

Čeprav so trenutne razmere v slovenskih domovih za ostarele precej mirne, pa je močno skrb zbujajoče, da v ustanovah z najranljivejšo populacijo, tako kot v bolnišnicah, zaščitnih sredstev ni dovolj niti za sprotno delo. Učinkovite zaščite ob morebitni okužbi s koronavirusom jim trenutne zaloge nikakor ne bodo omogočile, zato se vsi bojijo najhujšega in spoštujejo predvsem stroge preventivne ukrepe.

Delo v slovenskih domovih za ostarele je za zdaj normalno. Po navodilih so takoj zaprli svoja vrata za obiskovalce, informirali stanovalce, svojce, zaposlene in lokalno skupnost. Držijo se vseh priporočil in navodil, ki jih prejemajo vsak dan.

Ker svojcem vstop v domove ni dovoljen, so jim zdaj na voljo predvsem zaposleni. Foto: Getty Images Kot so nam povedali v Centru starejših Notranje Gorice, so že pred prvimi navodili in ukrepi vlade samoiniciativno povečali zaloge in izdelali krizni načrt, da bi ob morebitnih kriznih razmerah po najboljših močeh zagotavljali neprekinjeno delo, je pojasnila direktorica doma Ana Petrič.

"Razmere so predvsem psihično obremenjujoče, zato je v tem trenutku izjemno pomembno, da si med seboj pomagamo, sodelujemo in smo si v oporo. Glede na razmere pa menim, da je okužba skoraj neizbežna in da je dobra priprava v tem trenutku ključna. Samo vprašanje časa pa je, kdaj bo prizadela vse," meni Petričeva.

Ob prihodu na delovno mesto zaposlenim izmerijo temperaturo

"Zjutraj ob prihodu na delovno mesto vsem zaposlenim merimo temperaturo, da bi kar najhitreje izločili morebitno možnost prenosa okužbe. Vsi zaposleni uporabljamo kirurške zaščitne maske in dosledno upoštevamo vsa priporočila NIJZ. Vsekakor za daljše obdobje nimamo dovolj zaščitnih sredstev, sploh pa nimamo primernih zaščitnih sredstev, ki bi jih lahko uporabljali v primeru okužbe," je opozorila direktorica Doma za varstvo odraslih Velenje Violeta Potočnik Krajnc, ki prav tako poroča, da so razmere pri njih sicer zelo umirjene.

Razkužilo je danes najpomembnejše sredstvo v boju proti okužbam. Foto: STA

V vseh domovih so svoje stanovalce in zaposlene dobro informirali o trenutnem položaju.

"Poudarili smo upoštevanje vseh navodil, higieno rok, razkuževanje, zračenje, uporabo zaščitnih sredstev; skratka vse, kar naj bi bilo v tem času nujno. Zaščitna sredstva, prostor za izolacijo in vse potrebno imamo pripravljeno ter ukrepe tudi uporabljamo," je o domu v Notranjih Goricah povedala Petričeva.

Uvedli so tudi dodatno razkuževanje. Večkrat na dan razkužujejo predmete, ki se jih največ dotikajo, kot so na primer kljuke, stikala, ograje, delovni pripomočki in podobno.

Z obroki na pomoč priskočili tudi lokalni skupnosti

"Ustrezno smo zaščitili in podučili tudi izvajalke pomoči na domu, saj svojega dela tudi one ne morejo prekiniti, ker je od njihove pomoči odvisnih precej ljudi. Ker domska kuhinja obratuje vsak dan, smo priskočili na pomoč tudi vsem tistim starostnikom iz skupnosti, ki so ob zaprtju gostiln ostali brez toplega obroka," je povedala Petričeva.

Zaposlene skrbi, kaj bi pomanjkanje zaščitnih sredstev pomenilo za morebitno okužbo koga v domu. Foto: Matjaž Vertuš

Kot številne druge institucije tudi vse domove skrbi pomanjkanje zaščitne opreme.

"Najbolj nas skrbita zdravje stanovalcev in zaposlenih ter nabava vse potrebne zaščitne opreme in razkužil za roke in površine, kar je skoraj nedobavljivo. Najtežje je dobiti zaščitne maske in razkužila za roke," pravi namestnica direktorja za področje zdravstvene nege in oskrbe v Domu upokojencev Izola Sonja Kodre, ki je pojasnila, da trenutno zaščitno opremo uporabljajo zelo namensko.

Trenutna zaloga zaščitne opreme nikjer ne bo zadostovala v primeru, da bi se v domu pojavila okužba z virusom, opozarjajo v domovih.

"Kot v vseh zavodih imamo zaščitne opreme dovolj samo za normalno delovanje, če pa se pojavi povečano število okužb, pa te nikakor ni dovolj," pravi direktorica centra v Grosupljem Marta Gašparovič.

V Notranjih Goricah si bodo zasilne maske začeli izdelovati sami

Ker se tako kot drugi domovi tudi oni spopadajo s primanjkovanjem zaščitnih sredstev, so se odločili, da si bodo vsaj nekoliko pomagali sami.

"Glede na dogajanje in napovedi, spremljanje črnih scenarijev z zaščitnimi sredstvi ter glede na to, da imamo popolnoma novo pralnico-šivalnico in usposobljene šivilje, smo se odločili, da začnemo tudi izdelavo lastnih pralnih mask ter mask za enkratno uporabo. Za vsak primer, kajti tega zdaj ni več mogoče kar tako kupiti. Razdeljevanje pri civilni zaščiti bo šlo po ključu, kdo je do tega najbolj upravičen, torej najprej bolnišnice, potem zdravstveni domovi in nato socialnovarstveni zavodi," meni Petričeva.

Drektorica doma v Notranjih Goricah Ana Petrič se je odločila, da si bodo zasilna zaščitna sredstva za vsak primer začeli izdelovati sami. Foto: Ana Kovač

Prepoved obiskov je bila za svojce zelo težka

"Informacija o prepovedi obiskov je bila za svojce izjemno težka, vendar moram reči, da zdaj razumejo, to podpirajo in dobro sodelujejo. Zaupanje in sodelovanje je ključno. Saj si iskreno želimo, da bi bilo z našimi stanovalci vse v redu in da bi vsi skupaj to preživeli z najmanjšimi mogočimi posledicami, pravi Petričeva, ki verjame, da enako menijo tudi vsi drugi zaposleni po domovih in centrih po Sloveniji.

Stanovalci ukrepe večinoma razumejo in se jih držijo, pravi Sonja Kodre, a kljub temu jim ni lahko. "Druženje s svojci pogrešajo. Stike z bližnjimi jim omogočamo prek telefona. Ureja se tudi možnost uporabe katerega koli drugega medija ali družbenega omrežja," je pojasnila sogovornica.

Stanovalci tako s svojci komunicirajo po telefonu in elektronski pošti, dnevnih stikov je zato v domovih zdaj veliko več kot običajno.

Stanovalci pogrešajo svoje obiske. Foto: Ana Kovač

Kot je povedala Petričeva, ima večina stanovalcev v Notranjih Goricah mobilne telefone, nekateri tudi računalnike in lahko dnevno komunicirajo s svojci. Za tiste, ki komunikacijskih pripomočkov nimajo, so si zaposleni naložili različne aplikacije, da jim ta stik omogočijo.

"Svojcem smo obrazložili, da jih bomo v primeru, če bo kaj narobe, poklicali mi, do takrat pa naj domnevajo, da je vse v redu. Stanovalci imajo v centru zagotovljene popolnoma vse dobrine, ki jih potrebujejo. Prinašanje stvari za stanovalce je bilo v celoti prepovedano, saj se s tem veča možnost okužbe. Če bi stanovalci potrebovali nekaj nujnega, smo se odločili, da imamo za ta primer osebo, ki jim to tudi priskrbi," je pojasnila Petričeva.

"S svojci komuniciramo po telefonu. So razumevajoči in nas podpirajo v ukrepih, za kar smo jim še posebej hvaležni," je o svojcih stanovalcev doma v Grosupljem povedala direktorica Marta Gašparovič.

Skupinske telovadbe v dosedanjem obsegu po domovih ne izvajajo več. Foto: Matjaž Vertuš

Skupinske aktivnosti so do nadaljnjega ukinili v vseh domovih, ki smo jih prosili za opis trenutnih razmer.

V Izoli so aktivnosti za stanovalce okrnjene na individualno delo, omogočeno pa jim je gibanje v parku doma, prav tako vreme omogoča tudi zadrževanje na balkonih sob.

"Trudimo se, da je delovni vsakdan in bivalni vsakdan tako zaposlenih kot stanovalcev čim bolj normalen. Stvari sprejemamo take, kot so, poskušamo ohranjati pozitivno vzdušje in skrbimo za psihično oporo po svojih najboljših močeh in znanju," je povedala Sonja Kodre.

"V prejšnjem tednu smo jim čas, ki ga sicer preživijo s svojci, popestrili s kulinaričnimi uricami, v tem tednu pa se z njimi ukvarjamo bolj individualno, ker se poskušamo držati priporočila o nezdruževanju večjih skupin. V naši hiši odmevajo zvoki harmonike in kitare, s tem poskušamo stanovalcem vlivati moči, da bi skupaj uspešno prebrodili to obdobje. Storitve, kot sta fizioterapija in delovna terapija, se v naši hiši nadaljujejo nemoteno," je o velenjskem domu povedala Potočnik Kranjčeva.

Ukinjajo tudi skupna kosila v jedilnici, najbolj prav pridejo vrtovi

V Grosupljem so se stanovalci vse do torka prosto gibali v hiši, v torek pa so začeli postopno ukinjanje skupnih kosil v jedilnici in skupne telovadbe, ta bo odslej organizirana po posameznih oddelkih.

"Stanovalcem na oddelkih z demenco je na voljo manjši vrt, na katerega dostopajo posamično v spremstvu delavca. Preostalim stanovalcem je bil do zdaj na voljo ves dan večji ograjen vrt za sprehod, zdaj bomo število sprehajalcev omejili," je v torek dejala Gašparovičeva.

V Notranjih Goricah izvajajo le individualne aktivnosti in tiste, ki so povezane z aktivnostmi na vrtu centra.

"Tam lahko omogočimo dovolj razdalje med stanovalci. Fizioterapija in delovna terapija ter terapija s pomočjo umetnosti se izvajajo individualno po sobah stanovalcev. Tudi preostale službe animacije so v enotah in se stanovalcem posvečajo individualno ali pomagajo pri nekaterih opravilih. Nekateri stanovalci berejo, drugi se po telefonu pogovarjajo s svojci, tretji gledajo televizijo, telovadijo ali samo počivajo in podobno. Zaposleni jih poskušamo na različne načine razvedriti in zmanjšati občutek, da se dogaja nekaj, kar lahko na nas močno vpliva," pove Petričeva.

"Nujno bi bilo poskrbeti za dodatni zdravstveni in negovalni kader"

Petričevi se ne zdi prav, da se je prekinila praksa študentov zdravstvenih smeri, še posebno takšnih, ki že imajo nekaj izkušenj.

"Zdaj jih bomo najbolj potrebovali. Nujno bi bilo poskrbeti za dodatni zdravstveni in negovalni kader in ga seveda tudi ustrezno nagraditi," je prepričana.

Da bi si zaposleni zaslužili ustrezno nagrado za svoje delo v danih razmerah, meni tudi direktorica velenjskega doma.

"Položaj, v katerem smo, vsekakor ni zavidljiv, trudimo se in poskušamo ohraniti mirno kri. Glede na to, da so vsi moji sodelavke in sodelavci v tem trenutku zelo izpostavljeni in svojega dela nikakor ne morejo opravljati od doma, menim, da si zaslužijo, da se tokrat odgovorni na državni ravni odločijo za dodatek k osebnemu dohodku. Razumem, da so nekateri javni delavci upravičeno doma na čakanju na delo, vendar pa smo tudi mi upravičeno na voljo ljudem in zato je prav, da se Vlada RS odloči tudi o tem dodatku," je prepričana Potočnik Kranjčeva.

V domovih imajo zdaj prednost individualne terapije in obravnave. Foto: Matjaž Vertuš

Kot pravi Petričeva, je, tako kot večina, tudi sama zaskrbljena, vendar zaupa svojim sodelavkam in sodelavcem, da bodo tudi v primeru najhujšega skupaj poskrbeli za svoje stanovalce po najboljših močeh.

"Zaposleni že med pripravami kažejo medsebojno solidarnost. Uredili so si varstvo za otroke, pomagajo si s prevozi na delo, podajajo različne predloge, se prostovoljno javljajo za primer obravnave v izolaciji. Kažejo tisto, za kar sama pravim, da je nujno potrebno pri delu z ljudmi, srčnost in odgovornost. Vem, da je tako v vseh domovih za starejše po Sloveniji," pravi.

Najbolj pomembno je upoštevanje navodil. "Ne ogrožamo samo samih sebe, temveč tudi druge ljudi. Razmere že kažejo pravi obraz, egoizem, nestrpnost, sumničavost in nezaupanje. Vendar moramo zdaj, bolj kot kadarkoli prej, ohraniti mirne živce in ubrati različne taktike, da se poskusimo pomiriti in se odzvati kar najboljše. Med seboj moramo sodelovati, si biti v oporo ter si pomagati, seveda pa upati na najboljše v danih okoliščinah," je prepričana.

"Zadnje, kar bi zdaj potrebovali, so dvomi o našem delu"

"Zadnje, kar bi zdaj potrebovali, so dvomi o našem delu. Potrebujemo podporo in razumevanje, da delamo vse, kar je v naši moči. Močno me je ganilo, da so nekateri svojci poslali celo elektronsko pismo podpore. To bi lahko storili tudi vsi drugi svojci, ki imajo nekoga v instituciji. Pohvala je našim zaposlenim pomenila veliko," pravi Petričeva.

Med spremljanjem tega, kako svoje zdravje za dobrobit vseh tvegajo službe, ki svojega delovanja ne morejo prekiniti, Petričeva tudi do njih čuti neizmerno hvaležnost.

"Verjetno si tako kot vsi želim, da bi vse skupaj hitro minilo, z najmanjšimi mogočimi posledicami, in da bi se kmalu lahko spet povezovali ter delovali normalno. Šele ob odtegnitvi stikov in človeške bližine se začnemo zavedati, kako pomembna je ta ter kako nam manjka. Vendar za vse bo še prišel čas," je sklenila direktorica in kot vse sogovornice dodala, naj ravnamo odgovorno in ostanemo zdravi.

Telekom Slovenije pri komunikaciji s svojci pomaga tudi oskrbovancem v domovih za starejše



Povezanost in možnost komunikacije sta v teh dneh zelo pomembni tudi za starejše, ki niso vsak dan s svojimi bližnjimi.



Ker starejši v domovih pogosto nimajo svojih mobilnih telefonov, njihovo stisko zaradi stikov s svojci pogosto rešujejo kar zaposleni s svojimi napravami.



Telekom Slovenije je zato vsem domovom za starejše po Sloveniji ponudil dodatno brezplačno možnost, da lahko njihovi oskrbovanci uporabljajo storitve za klicno in videokomunikacijo za stik z domačimi.



Vsakemu od domov za starejše so do 30. junija 2020 omogočili brezplačen najem treh mobitelov s storitvami, ki omogočajo uporabo najbolj aktualnih aplikacij za klicno in videokomunikacijo.