Zaradi uhajanja strupenega plina omedlela štiričlanska družina

Kot so sporočili z ljubljanske policijske uprave, je policija včeraj nekaj pred 16. uro prejela obvestilo o nezavestnih osebah v enem izmed stanovanj na Krimski ulici v Ljubljani. Na kraju so posredovali gasilci in reševalne ekipe.

Zaradi ugotovljene visoke koncentracije ogljikovega monoksida v prostoru so gasilci prostor prezračevali, reševalci pa pomagali štirim nezavestnim osebam, sicer članom iste družine. Po prvih podatkih je do uhajanja strupenega plina prišlo pri nepravilnem izgorevanju v dotrajani plinski peči. Policisti so opravili ogled, nadaljujejo pa zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.

"Vse pozivamo, če tega še niste storili pred ogrevalno sezono, da opravijo redni pregled in kontrolo delovanja ogrevalnih naprav. Pri ogrevalnih napravah na utekočinjeni in zemeljski plin je zelo pomembno, da čiščenje, kontrolo, nastavitve in meritve opravi strokovnjak – serviser. Ne uporabljajte dotrajanih in nepregledanih naprav, ob vsakem sumu nepravilnega delovanja pa takoj prenehajte uporabljati grelne naprave, dokler se ne prepričate, da so napake odpravljene," so še pozvali na policiji.