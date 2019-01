Zaradi tatvin na območju Ljubljane prijeli Slovenca in Latvijca #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ljubljanski policisti so minuli teden aretirali 41-letnega Slovenca in 49-letnega Latvijca, ki sta osumljena več primerov kaznivih dejanj velike tatvine na območju Ljubljane. Svoje žrtve sta v ločenih dejanjih skupno oškodovala za okoli 150 tisoč evrov, so povedali na Policijski upravi Ljubljana.