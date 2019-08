Zaradi problematike zveri ovadili ministra in premierja

Državni svetnik Branko Tomažič je po četrtkovi razpravi o reševanju problematike upravljanja velikih zveri na komisijah državnega sveta danes kazensko ovadil ministra za okolje Simona Zajca in premierja Marjana Šarca. Očita jima nevestno in ne dovolj ažurno delo pri izvajanju interventnega zakona o odvzemu medveda in volka iz narave.

Komisiji državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ter za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sta v četrtek na zahtevo Branka Tomažiča razpravljali o problematiki upravljanja velikih zveri in zahtevali hitrejše izvajanje interventnega zakona o odvzemu medveda in volka iz narave, so danes sporočili iz državnega sveta.

Po daljši razpravi so državni svetniki z namenom, da se pereča problematika upravljanja velikih zveri rešuje prednostno, učinkovito in hitro brez glasu proti sprejeli paket sedmih sklepov. V luči zagotavljanja večje varnosti državljanov in njihovega premoženja državni svetniki predlagajo, da pristojna ministrstva in inštitucije podrobno ocenijo dejansko stanje na terenu in predlagajo učinkovitejše ukrepe, ki bodo omogočili boljše upravljanje velikih zveri.

Predlagali so tudi pripravo zakonskih in podzakonskih aktov. Ti bodo odpravili težave operativne narave, ki se pojavljajo ob izvajanju interventnega zakona, zlasti v delu, ki določa lovska območja. Prav tako so bili državni svetniki večinskega mnenja, da se mora odvzem velikih zveri prioritetno izvajati na območjih, kjer se pojavljajo škode in kjer je moten normalni ritem življenja lokalnega prebivalstva.

Ograje bi morale biti dostopne za vse upravičence

Pri ocenjevanju višine škode, nastale pri napadu velikih zveri, se mora upoštevati tudi vsa posredna škoda, so poudarili. Ograje za zaščito premoženja pred napadi velikih zveri morajo biti dostopne za vse upravičence, ki te ograje zahtevajo, ne glede na to, ali so že utrpeli škodo zaradi napada velikih zveri ali ne. Ker ograje niso vedno najprimernejša rešitev, je treba pripraviti predlog dodatnih tehničnih rešitev, ki bodo prilagojene posameznemu rejcu glede na značilnost reje in konfiguracijo terena.

Ob razpravi je bilo večkrat opozorjeno, da je trenutno stanje nevzdržno in da bi morali stremeti k vzpostavitvi takšnega števila velikih zveri, kot je bilo v obdobju, ko zaradi števila velikih zveri ni bilo večjih konfliktnih situacij v prostoru.

"Velike zveri se ne smejo pojavljati na območjih, kjer jih v preteklosti ni bilo"

"Dejstvo je, da Slovenija ne zdrži takega števila zveri na svojem območju, zato je tudi vse večje število napadov volkov in medvedov, ki pustoši tako divjad kot tudi drobnico. Škoda na tem področju je vse večja in treba jo je odpraviti, preden bodo posledice še hujše," so še dodali v državnem svetu. Prav tako so bili odločni, da se velike zveri ne smejo pojavljati na območjih, kjer jih v preteklosti ni bilo.

V luči vse pogostejših napadov volkov na rejne žival sicer v soboto Sindikat kmetov Slovenije pripravlja protest v Velikih Laščah. Prepričani so, da je prepočasno izvajanje zakona krivo, da se napadi in škode še vedno in vse pogosteje pojavljajo. Podporo shodu so napovedali v Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije in Zadružni zvezi Slovenije ter v političnih strankah NSi in SLS.