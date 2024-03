Zaradi plazu zaprta cesta med Kropo in Dražgošami

Zaradi plazu je pri naselju Jamnik v bližini tromeje med škofjeloško, kranjsko in radovljiško občino zaprta regionalna cesta med Kropo in Dražgošami, je prek portala Prometno informacijskega centra za državne ceste sporočila Direkcija RS za ceste. Do večdnevne zapore ceste na tem istem območju je zaradi plazu nazadnje prišlo decembra 2020.

Območje Škofjeloškega in Cerkljanskega hribovja velja za eno najbolj namočenih območij v Sloveniji, ob večdnevnih deževjih pa pogosto pride do hudourniških poplav in zemeljskih plazov.

Na območju naselja Jamnik, ki je znano predvsem po cerkvi Svetega Primoža in Felicijana, eni najbolj fotogeničnih in fotografiranih slovenskih cerkva, je nazadnje do zapore ceste zaradi plazu prišlo decembra 2020, takrat pa so pristojni nanos zemljine odstranili in sanirali v nekaj dneh.

Veliko huje je bilo leta 2012, ko je v bližini tega območja plaz del ceste odtrgal, popolna zapora in sanacija pa sta trajali štiri mesece.