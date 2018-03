Zaradi močne burje priprto koprsko pristanišče

Burja na Primorskem, ki v sunkih presega tudi sto kilometrov na uro, je danes povzročila številne nevšečnosti. Med drugim so do nadaljnjega priprli koprsko pristanišče, so potrdili na upravi za pomorstvo.

Medtem je močan veter po podatkih uprave za zaščito in reševanje ponekod po Primorskem povzročal manjše nevšečnosti, kot so poškodbe ostrešij stavb ter padanje vej in dreves.

Zaradi burje je medtem začela veljati prepoved prometa za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osmih ton na hitri cesti Razdrto-Nova Gorica med Selom in cestninsko postajo Nanos ter na regionalni cesti Vipava-Ajdovščina, piše na straneh prometnoinformacijskega centra.

Agencija za okolje je danes izdala tudi opozorilo pred močno burjo, katere najmočnejši sunki bodo na izpostavljenih mestih do četrtka popoldne presegali hitrost sto kilometrov na uro.

