Prihodnji teden končno pomlad

Čeprav je bil že včeraj prvi pomladni dan, so temperature še vedno precej zimske. A tako bo le še dva dni, konec tedna se bo začelo topliti in prihodnji teden se nam obetajo končno bolj pomladne temperature.

Danes se živo srebro po večini države ne bo dvignilo nad 5 stopinj Celzija, le na Primorskem boste namerili okrog 8 stopinj. Velik del Slovenije bo prekrit z oblaki, poleg tega bo pihal okrepljen severni do severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Najmočnejši sunki burje bodo na izpostavljenih mestih celo presegali hitrost 100 kilometrov na uro.

Jutrišnje jutro bo najhladnejše jutro tega tedna.

Po današnjem pretežno oblačnem vremenu, ki ga bo na jugu države pospremilo tudi občasno naletavanje snežink, se bo ponoči končno zjasnilo. Tako se bomo jutri zbudili v jasno, a precej hladno jutro.

"Jutrišnje jutro bo pravzaprav najhladnejše v tem tednu. Zjutraj se bodo temperature v notranjosti gibale med -12 in -5 stopinjami Celzija, v alpskih dolinah in mrzliščih lahko termometri pokažejo celo do -15. Na Primorskem bo jutri zjutraj malce manj mrzlo, okrog 0 stopinj lahko pričakujete tam," pojasni Katja Kozjek iz agencije za okolje (Arso).

Bo pa čez dan malce topleje. Temperature se bodo gibale med 3 in 7 stopinjami Celzija, na Primorskem se bo živo srebro povzpelo do 10 stopinj Celzija.

Prihodnji teden končno bolj pomladno vreme

Vsi tisti, ki imate zime in mraza že dovolj, morate potrpeti še čisto malo. Že prihodnji teden se namreč obetajo več sonca in tudi nekoliko višje temperature.

"Čeprav napovedi za toliko naprej niso vedno 100-odstotno zanesljive, lahko prihodnji teden pričakujete višje temperature. Čez dan se bodo dvignile tam na približno 10 stopinj Celzija, a jutra bodo še vedno kar sveža. Okrog ničle ali le malo nad lediščem bo," je še napovedala sogovornica.