Zapornik na Dobu zažgal celico, sumijo na samomor

V noči na ponedeljek je na varovanem oddelku zapora Dob v eni od celic izbruhnil požar, ki naj bi ga zanetil zapornik, tuji državljan, ki prestaja kazen zaradi tihotapljenja ljudi čez mejo, poroča Večer. Ko so pravosodni policisti vdrli v celico, so ga našli brez znakov življenja.

V zaporu so postali pozorni, ko so iz celice v prvem bloku v posebej varovanem oddelku zaslišali kričanje in tolčenje po vratih celice.

Pravosodni policisti so skušali odpreti vrata zaporniške celice, a so bila poškodovana, zato so jih morali odpreti na silo.

"Ko so vrata delno odprli, se je na hodnik začel valiti dim, zato je stekla takojšnja evakuacija preostalih zapornikov v tem oddelku. Pravosodni policisti so takoj na pomoč poklicali gasilce in reševalce, medtem pa jim je uspelo priti do zapornika, ki ni kazal znakov življenja. Opečenega zapornika so odnesli iz goreče celice in začeli oživljanje, druga skupina pravosodnih policistov je gasila požar," še poroča Večer.

Huje poškodovanega kaznjenca so v bolnišnico prepeljali s helikopterjem in naj bi bil še vedno v kritičnem stanju.

Domnevajo, da je tujec skušal storiti samomor. Preiskava dogodka še poteka.