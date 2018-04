Spor pri preprodaji marihuane: napadel ga je z nožem

V sredo so policiste obvestili, da je v vozilu na Derčevi ulici poškodovan moški. Izkazalo se je, da se je 21-letnik pri preprodaji droge sprl z 39-letnim osumljenem, ki ga je fizično napadel in poškodoval z nožem.

Policiste so v sredo obvestili, da je na Derčevi ulici v vozilu poškodovan moški. Na kraj so poslali več policijskih patrulj, ki so zavarovale območje in začele zbirati obvestila v zvezi z dogodkom.

21-letnik je poškodbe dobil na območju vrtičkov v Stegnah pri izvozu na severno ljubljansko obvoznico, kjer je 39-letnemu osumljencu nameraval prodati prepovedano drogo. Po vsej verjetnosti je pri pridobitvi oz. nakupu prepovedane droge marihuane med njima izbruhnil spor zaradi predhodnega dolga v višini nekaj deset evrov. 39-letni osumljenec je 21-letnika fizično napadel in ga poškodoval z nožem.

Kljub poškodbam je 21-letniku uspelo zbežati.

Ovadba tudi za 21-letnika

39-letnega osumljenca so s kazensko ovadbo privedli k dežurni preiskovalni sodnici, ki je zoper njega odredila pripor. Med preiskavo so predkazenski postopek uvedli tudi zoper 21-letnika, in sicer zaradi preprodaje prepovedanih drog, saj so v njegovem vozilu odkrili več neznanih snovi (okoli 0,5 kg in 11 paketkov po 40 gramov), za katere sumijo, da gre za prepovedano drogo. Ob tem je bilo v vozilu še nekaj drugih predmetov: tehtnica, samozapiralne PVC-vrečke itd.

Po vseh zbranih obvestilih bodo tudi zoper 21-letnika podali kazensko ovadbo.