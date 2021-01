Zaostrene razmere v ajdovskem domu: cepili so se le trije zaposleni, ki so že preboleli covid-19

Na sredinem vnovičnem testiranju zaposlenih in bolnikov na internističnih oddelkih šempetrske bolnišnice, ki ga zadnje dni pesti izbruh okužb z novim koronavirusom, so potrdili 12 novih okužb. Ob opravljenih 146 testih PCR so odkrili šest pozitivnih med bolniki in šest med zaposlenimi, so danes sporočili iz regijskega štaba CZ za Severno Primorsko.

Skupno se je od vdora virusa v belo cono bolnišnice na teh oddelkih doslej okužilo 26 bolnikov. Vsi so bili takoj premeščeni na covidni oddelek, ki je urejen v prostorih stare bolnišnične stavbe, poroča STA. Ta trenutno zdravi že 61 bolnikov, kar je največ v tej bolnišnici od izbruha epidemije. Pet od teh bolnikov je na intenzivni enoti, je navedla strokovna direktorica bolnišnice Dunja Savnik Winkler.

Razmere v bolnišnici so zaostrene, zaradi številnih okužb med zaposlenimi, skupaj jih je že več kot 30, so potrebne stalne reorganizacije dela in prilagajanje trenutnim razmeram. Vse nenujne posege in preglede zato odpovedujejo, a bodo, kot je zagotovila strokovna direktorica bolnišnice, vsi, ki bodo pomoč zares potrebovali, to tudi dobili.

Največ okuženih v domovih za starejše v Ajdovščini in Tolminu

Foto: STA V sporočilu so v regijskem štabu CZ za Severno Primorsko še zapisali, da je položaj glede okužb zaskrbljujoč praktično v celotni regiji. V zadnjem tednu se je epidemiološka slika drastično poslabšala. Največ okuženih je sicer v dveh domovih za starejše, in sicer v Ajdovščini in Tolminu. V Domu starejših občanov Ajdovščina je kar 116 aktivnih okužb med stanovalci in 37 med redno zaposlenimi. V enoti Tolmin Doma upokojencev Podbrdo pa je pozitivnih 53 stanovalcev in dva zaposlena, poroča STA.

Od konca decembra, ko se je v ajdovskem domu pojavila prva okužba, je zbolelo kar 129 oskrbovancev. Od tega je bilo 81 cepljenih s prvim odmerkom zadnje dni leta, 48 pa se jih ni cepilo. V tem obdobju je v domu zbolelo tudi 44 redno zaposlenih. Od teh so se trije cepili s prvim odmerkom, kar 41 pa se jih ni, čeprav so za to imeli možnost, so zapisali. Sedem so jih že vrnili na delo, a je pomanjkanje kadra v domu že kritično. Vodstvo je zato že zaprosilo za pomoč druge domove v regiji in širše, je sporočila direktorica doma Tanja Stibilj Slemič, poroča STA.

Okužbe so razpršene

Število aktivno okuženih narašča tudi v mestih in vaseh, primeri okužbe pa so razpršeni.

V sredo se je na Severnem Primorskem nadaljevalo množično testiranje s hitrimi antigenskimi testi. Skupno so opravili 318 testov, pozitivnih je bilo 20, torej 6,29 odstotka vseh. V Novi Gorici pa so danes začeli cepljenje starejših, ki niso nastanjeni v domovih.