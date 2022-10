Žan Mahnič: Soočenje na POP TV odpade, ker si Mojca Šetinc Pašek ne upa priti

Predsednica preiskovalne komisije DZ glede sumov nezakonitega financiranja političnih strank Mojca Šetinc Pašek je na novinarski konferenci povedala, da je komisija sprejela svoj prvi dokazni sklep. Ob tem so sklenili med priče imenovati še poslanca SDS Žana Mahniča in Janeza Magyarja, ki jima je tako prenehalo članstvo v komisiji. Mahnič je medtem na Twitterju zapisal, da njegovo današnje soočenje z Mojco Pašek Šetinc odpade, ker si poslanka GS ne želi oziroma upa soočiti z njim. Poleg tega je tudi napovedal predlog za ustanovitev nove preiskovalne komisije.

Zahvaljujem se #24URzvečer za današnje povabilo v oddajo, kjer bi se na temo preiskovalne komisije soočila z neodvisno novinarko Mojco Šetinc Pašek. Ravnokar so me obvestili, da soočenja ne bo, ker so jim iz @Gibanje_Svoboda sporočili, da si Mojca ne želi/upa soočiti z mano. — Žan Mahnič (@ZanMahnic) October 19, 2022

.@ZanMahnic: Pripravljamo predlog za ustanovitev preiskovalne komisije, ki bo raziskala odgovornost, kako je lahko prišlo do koncentracije medijev in nastanka Odlazkovega medijskega imperija ter kako se je pretakal denar do Vesne Vukovič in @Gibanje_Svoboda. pic.twitter.com/f0D7TmgC9O — Poslanska skupina SDS (@PS_SDS) October 19, 2022

Šetinc Paškova je na novinarski konferenci še povedala, da se je komisiji na podlagi pridobljene dokumentacije izrisal sum, da naj bi v času kampanje za volitve v DZ nekatera občinska podjetja iz občin, ki jih vodijo župani iz vrst SDS, načrtno financirala podjetja, ki so predmet preiskave.

Zato je preiskovalna komisija občine, občinska podjetja in druge državne organe prosila za pogodbe, povezane s temi posli. Ob tem sumijo, da so občine financirale politično kampanjo konkretne stranke, zato so za pričo povabili še enega župana in direktorja enega od občinskih podjetij, ki je bil tudi na listi te stranke, je dejala Šetinc Paškova.

Med priče je preiskovalna komisija imenovala tudi Magyarja, saj je bil v času letošnjih državnozborski volitev župan občine Lendava. Občina je v tem času tudi nakazovala sredstva podjetju Nova obzorja, je opozorila predsednica preiskovalne komisije. Magyar in njegov poslanski kolega Žan Mahnič sta bila oba člana preiskovalne komisije, s tem ko sta bila danes imenovana med priče, sta bila iz dela preiskovalne komisije izločena.

O tem bo Šetinc Paškova obvestila DZ in poslanski skupini SDS predlagala, naj preiskovalno komisijo dopolni s člani, ki niso v konfliktu interesov, kot ga določa 3. člen zakona o parlamentarni preiskovalni komisiji. Dodala je, da je člane že na ustanovni seji preiskovalne komisije pozvala, naj se izjasnijo, ali so v kakršnemkoli konfliktu interesov s temeljem preiskave in ali bi lahko bili imenovani za priče.

Kot je še povedala, je trenutno najbolj v ospredju financiranje stranke SDS, če pa se bo izkazalo, da so v sumljive načine financiranja vpete tudi drugi stranke, se bo preiskava razširila še nanje. Šetinc Paškova ob tem meni, da je je financiranje strank zakonsko slabo urejeno, "da so se politične stranke primorane na tak čuden način financirati". Kot pravi, je cilj preiskovalne komisije na koncu spremeniti zakonodajo.

Bo Nsi dodala podpise za novo preiskovalno komisijo?

Član preiskovalne komisije iz kvote NSi Aleksander Reberšek je kritiziral glasovanje koalicijske večine na preiskovalni komisiji, na podlagi katerega sta bila dva njena člana s sklepom imenovana za priči. "Smo mnenja, da gre za nedemokratično rešitev, kateri sem tudi sam osebno nasprotoval," je dejal Reberšek.

Na naslednji seji poslanske skupine NSi bo zato predlagal, da iz preiskovalne komisije izstopijo. Ob tem je Reberšek nakazal, da bi NSi lahko dodala poslanske podpise stranki SDS za ustanovitev nove preiskovalne komisije. Vendar to pogojuje s tem, da SDS imenuje svoje člane v komisijo za nadzor javnih financ in v komisijo za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. "Takoj ko bodo to storili, bomo mi prispevali svoje podpise," je sklenil Reberšek.