Še ena čudna pomoč Mojci Pašek Šetinc pri "depolitiziranju medijev"

Jejčič je bil po informacijah iz državnega zbora najprej sekretar občinskega sveta Zveze sindikatov Slovenije Sevnica, med letoma 1983 in 1990 pa naj bi bil samostojni inšpektor v centru državne varnosti Krško. Sam v življenjepisih, ki jih javno objavlja, tega ne opisuje kot delo za službo državne varnosti. Tako je na primer zapisal o tem obdobju življenja: "Uresničila se mi je srednješolska želja, postati 'detektiv'. Zaposlil sem se v Upravi za notranje zadeve Krško. Tu sem se ustalil nadaljnjih 25 let. Prvi izzivi so bili na področju gospodarskega kriminala. Ob delu sem doštudiral na drugi stopnji ekonomije v Mariboru."

Za pojasnilo, ali je Jejčič delal za službo državne varnosti, torej tajno politično policijo, smo prosili stranko Levica, ki ga je predlagala za pomoč komisiji za nadzor medijev, ki so naklonjeni opoziciji. Odgovor še čakamo.

Po spremembi režima je bil Jejčič od leta 1990 do 1996 višji kriminalist in vodja oddelka za gospodarsko kriminaliteto v uradu kriminalistične službe uprave za notranje zadeve Krško, v obdobju od 1996 do 2007 pa vodja sektorja kriminalistične policije v policijski upravi Krško. Leta 2008 se je upokojil, pozneje je bil dve leti honorarni sodelavec KPK, ko ga je vodil Drago Kos.

Tako pa se je Jejčič, to je še vedno objavljeno na spletni strani Levice, kot kandidat za poslanca opisal sam: "Upokojeni kriminalist. Univerzitetni diplomirani ekonomist. Po upokojitvi dve leti honorarno delal v Komisiji za preprečevanje korupcije. Zato se bom še posebej zavzemal za boj zoper gospodarski kriminal in korupcijo. Član veteranskih organizacij SEVER in Združenja za vrednote NOB. Sem proti izkrivljanju polpretekle zgodovine. Sem predsednik Društva Univerza za tretje življenjsko obdobje Sevnica. Kandidiram, ker želim Sloveniji vrniti normalnost. Odpraviti diktaturo in represijo, vrniti demokracijo, depolitizirati policijo in medije. Zaustaviti razprodajo Slovenije in vrniti Sloveniji ugled v svetu."

