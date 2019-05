Žalski podjetnik s prevaro oguljufal številne podjetnike #video

Podjetnik iz Žalca si je zamislil nenavadno in naivno prevaro. Po vsej državi si je izposojal kombije in avtomobile, ki pa jih ni nikoli vrnil. Češ, vozilo sem posodil naprej, to ni več moja težava, pokličite policijo.

Žalski podjetnik Boris Hržica je od januarja do maja podjetjem za izposojo vozil na popolnoma enak način neznano kam odpeljal vsaj devet kombijev in avtomobilov.

Hržica si je vozilo vedno izposodil popolnoma legalno, z osebnim dokumentom. Toda vsakič, ko je prišel čas, da bi moral avto ali kombi vrniti, se je začel sklicevati, da vozilo ni več pri njem, ampak pri znancu. Ti znanci pa se lastnikom niso nikoli oglasili. Vse kaže, da so vozila odpeljali čez mejo in nato ali prodali ali razstavili za rezervne dele.

"Nikoli si ne bi mislila, da bo naše vozilo izginilo s tem moškim. Bil je urejen in prijazen," se srečanja spominja podjetnica Patricija Rola.

"Dal mi je svoje dokumente, potni list in vozniško dovoljenje, jaz sem si vse skopirala in izstavila račun za dva dni. Potem sem mu izročila ključe avta, pokazala kje ima vso potrebno dokumentacijo in opremo in gospod se je odpeljal," pojasnjuje Rola.

Avto končal v italijanskem Trbižu

Takrat je osebni avtomobil znamke golf letnik 2005 videla zadnjič. Sumničava je postala šele dva dni kasneje, ko bi 52-letnik vozilo moral vrniti. GPS signal iz avtomobila je sporočal, da je vozilo v Trbižu v Italiji. Nekaj minut za tem je avtomobil signal izgubil.

"Gospoda sem poklicala, da je čas, da se vrne in on mi je rekel, da nima avta, da ga je dal svojemu prijatelju in da ni vedel, da se je on odpeljal v Italijo. Sem mu rekla, da vidim, da avto stoji pred enim od odpadov, avtoodpadov oziroma recikliranje vozil in sem mu tudi rekla, da upam, da se ne bo z mojim avtom kaj zgodilo, glede na to, kje stoji. In on mi je sam predlagal, potem pa pokličite policijo," pravi Rola.

Še isti dan je na družbenih omrežjih ugotovila, da ni edina. Z več žrtvami se je povezala in storilca prepoznala. Danes zjutraj so izvedeli, da je v rokah policije.

Podjetnika včeraj prijeli v Celju

Možje v modrem podrobnosti predkazenskega postopka ne razkrivajo. Izvedeli pa smo, da moškega sumijo storitve devetih goljufij. Včeraj so mu na območju Celja odvzeli prostost, predvidoma jutri bo priveden pred preiskovalnega sodnika.

Eno tovrstnih goljufij naj bi osumljeni izpeljal že januarja, ko je prav tako izginil osebni avtomobil, v vsaj dveh primerih pa je šlo za izginotje kombiniranih vozil.

"Vsem je dal svoje dokumente, se predstavil z imenom in priimkom, ki je na dokumentih, povedal celo, kje je doma," poudarja Rola.

Sosedje niso presenečeni

Na prvi pogled zelo naivno, a očitno del goljufije. Na naslovih v Žalcu, ki jih najdemo v povezavi z njegovim imenom, ni sledi odtujenih vozil. Nekdanji sosedje osumljenega goljufa v Andražu nad Polzelo pred kamero ne želijo, a niso presenečeni. Kot kaže, je Patricija Rola njegova zadnja žrtev. Upa, da je avtomobil še vedno v enem kosu.

Njen mož se je takoj odpravil v Trbiž, da bi morda izsledil ukradeni avtomobil. A to se ni zgodilo. Rola obžaluje, da podjetnikov, ki dajejo vozila v najem, možje v modrem niso obvestili prej.