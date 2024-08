Zakaj za svoj izlet izbrati Dolenjsko?

Dolenjska, slikovita pokrajina z bogato kulturno dediščino in naravnimi lepotami, ponuja številna doživetja za vse okuse. Od veslanja po mirnih vodah reke Krke do pohodov po vinorodnih gričih, vsak obiskovalec lahko najde nekaj zase. V naslednjih vrsticah vas vabimo na popotovanje skozi deželo cvička in doživetja, ki jih ponuja Dolenjska.

Od vesla do pohodnih čevljev

Opazovanje znamenitosti dolenjske prestolnice ter slikovitega Brega z vodne gladine Krke je prav posebno doživetje. Svoje priljubljeno plovilo, čoln ali SUP , si lahko izposodite na mestni plaži. Plovba po reki vam omogoča edinstven pogled na Novo mesto, kjer vas bo med drugim navdušila cerkev sv. Nikolaja.

Čolnarjenje in SUP Novo mesto Foto: Jošt Gantar

Edinstvena ikona Novega mesta je prav gotovo cerkev sv. Nikolaja, ki bdi nad mestom na blagi vzpetini, imenovani Kapitelj. Na 53-metrski zvonik se lahko povzpnete po 126 stopnicah. Štirje zvonovi na vrhu Razgledne ploščadi pričajo o bogati dediščini. Posebnost cerkve je tudi novo stopnišče iz hrastovega lesa s tremi etažami in z mehanizmom ure, umeščenim v zgornji del stopnišča. S 24-metrske razgledne točke se razprostira izjemen razgled na Gorjance s Trdinovim vrhom, mestno jedro ter znamenito Trško goro .

Dežela cvička

Prav na Trško goro popotnike vsak vikend vabijo Odprte zidanice , kjer lahko okušate avtohtoni cviček in druga vrhunska trškogorska vina ter penine. Ob pokušini se lahko pogovarjate z gostoljubnimi in marljivimi trškogorskimi vinogradniki ter spoznate njihovo strast do vinogradništva. Cviček in njegove sestavne sorte lahko na atraktiven in drugačen način spoznate na Vinski fontani "Izvir cvička " v Šmarjeti. Vinsko pokušino lahko obogatite z izbiro enega izmed degustacijskih paketov. Poleg Izvira cvička se tu nahaja tudi mobilna prodajalna degustacijskih kozarcev, spominkov in drugih lokalnih izdelkov.

Nova doživetja na dolenjskem podeželju

Ko se poletje počasi prevesi v jesen, je na dolenjskem podeželju poleg trgatve čas za spravilo najrazličnejših pridelkov. V Dolenjskih Toplicah se za vse dobrote naravi zahvalijo na tradicionalni prireditvi Topliško jabolko . Takrat je čas za druženje in pokušino jabolk ter lokalnih dobrot iz tega odličnega sadeža. Spoznate in doživite lahko tudi novosti v ponudbi kraja in se podate na Turistično jahanje na posestvu Dobrodih ali pa se odpravite na razburljivo družinsko pustolovščino odkrivanja Dotkove skrivnosti .

Foto: Jošt Gantar