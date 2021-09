Zakaj so v Izoli tako pohiteli z odprtjem covidnega oddelka? #video

Okužbe na slovenski Obali naraščajo, tako kažejo podatki. "Kot veste, je naša regija trenutno med najbolj rdečimi. V dogovoru z ministrstvom bomo znova odprli covidni oddelek," je povedal strokovni direktor SB Izola Dušan Deisinger.

Obalno-kraška regija ima namreč trenutno najvišje število novih okužb v zadnjem tednu. Kot v prejšnjih covidnih obdobjih bo izolska bolnišnica tudi tokrat sprejemala bolnike iz vse Slovenije.

"Tokrat so nam kolegi priskočili na pomoč in so do zdaj sprejemali naše bolnike, ampak ne govorimo o vaših/naših bolnikih. To so bolniki iz Slovenije, in vsi so naši, tako da moremo poskrbeti za vse," je opozoril Deisinger.

In če se spomnimo, prav Izoljan je bil prvi bolnik v murskosoboški bolnišnici pred dobrim tednom dni.

Trenutno imajo pripravljenih 19 postelj. Drugi oddelki pa bodo delovali tako kot do zdaj, vse dokler se razmere ne poslabšajo.

Za covidne bolnike se izolska bolnišnica odpira v sredo. Za obiske pa so jo zaprli že prejšnji teden. "Obiski so dovoljeni samo za tiste, ki to resnično potrebujejo. Ravno zaradi tega, da je teh stikov čim manj in da zmanjšamo možnost okužbe na minimum," dodaja Deisinger.