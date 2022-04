Zakaj javna RTV ni poročala o Golobovih aferah?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V predvolilnem obdobju na RTV Slovenija skoraj ni bilo poročanja o višini plače Roberta Goloba in njegovih nagradah v državnem podjetju, o aferi "15 odstotkov", o bančnem računu v tujini ... Če pa je bilo v informativnem programu o omenjenih tematikah poročano, pa je bilo to v zelo omejenem obsegu, zato želi komisija za informativne programe izvedeti, kje so razlogi za tovrstno (ne)poročanje.

Komisija za informativne programe RTV Slovenija je za danes ob 13. uri sklicala sejo, kjer bodo obravnavali poročanje oziroma neporočanje o Robertu Golobu in njegovih aferah. Komisiji programskega sveta za informativne programe RTV Slovenija predseduje programski svetnik Leon Oblak.

Od odprtih računov v tujini do afere "15 odstotkov"

Pretekli četrtek je Golob javno razkazoval izpis Finančnega urada, ki ga je ob vstopu v politične vode preventivno dvignil 13. decembra lani. Pred dnevi je dejal, da v tujini ni nikoli imel nobenega podjetja in da vse davke plačuje izključno v Sloveniji. "Moje premoženje ima znan izvor in nič od tega izvora ni skrito, še manj pa je skrito kje v tujini," je dejal Golob.

Podrobneje se je o leta 2017 odprtem računu razpisal šele dva dneva pozneje v Delu. "Ko sem na Furs šel po potrdilo o tem, da nimam računa v tujini, sem ugotovil, da je nekdo zlorabil mojo identiteto in v nekem zakotnem mestu v Romuniji odprl bančni račun na moje ime. Isti trenutek, ko so moji odvetniki potrkali na vrata te banke, je ta račun zaprla sama," je povedal Golob in dodal, da je očitno celo sama Raifeisen banka v Romuniji sodelovala pri zlorabi njegovega imena.

To se je zgodilo le nekaj let zatem, ko je kot direktor GEN-I odprl podružnico v Bukarešti in istočasno z izbruhom afere 15-odstotnega deleža v BIH.