Zakaj bodo policisti ta teden preverjali te voznike?

Javna agencija za varnost prometa bo v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije, Obrtno zbornico Slovenije ter partnerji v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem 13. maja za voznike tovornih vozil in avtobusov pripravila brezplačni dogodek s predavanji in praktičnimi delavnicami na poligonu. Foto: policija

Policisti bodo z agencijo za varnost prometa ta teden izvajali preventivno akcijo za večjo varnost voznikov tovornih vozil in avtobusov. Poostren nadzor bo pod imenom Truck & Bus v večini evropskih mest potekal do 14. maja.

Policija bo ob rednem delu prednostno izvajala nadzor nad tovornim in avtobusnim prometom na avtocestah, hitrih cestah in avtobusnih postajališčih po vsej državi. Pri tem bo nadzor tovornih vozil izvajala s preusmeritvijo tovornih vozil na kontrolne točke na avtocestah, so navedli v policiji.

Policija bo pozorna na spoštovanje omejitev hitrosti, tehnično brezhibnost vozil, morebitno preobremenjenost, spoštovanje socialne zakonodaje in pravil o nalaganju in pritrjevanju tovora, na psihofizično stanje voznikov, uporabo varnostnega pasu ter uporabo naprav in opreme, ki zmanjšujejo voznikovo pozornost.

Policisti, ki so prvi del te akcije izvedli v februarju, voznike pozivajo, naj bodo odgovorni. Kot navajajo, so najpogostejši vzroki prometnih nesreč, ki jih povzročijo vozniki tovornih vozil in avtobusov, nepravilni premik z vozilom, nepravilni stran in smer vožnje ter neupoštevanje pravil o prednosti.

V prvih štirih mesecih je bilo v prometnih nesrečah udeleženih 849 voznikov tovornih vozil. Dva voznika sta umrla, dva sta bila huje telesno poškodovana, 24 pa lažje. V tem obdobju je bilo v prometnih nesrečah udeleženih 95 voznikov avtobusov.