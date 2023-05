Policija prosi za informacije o trku dveh avtomobilov. Lahko pomagate?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policija morebitne očividce prometne nesreče, do katere je prišlo v soboto nekaj pred 19. uro v križišču Gorkega ulice in Ulice Pariške komune v Mariboru, prosi za informacije. V nesreči sta bila udeležena avtomobila Hyundai i30 in Volkswagnov touran.