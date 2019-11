Zajc in župani enotni, da mora država za odpadke poskrbeti sama

Okoljski minister Simon Zajc se je sestal z župani in predstavniki petih občin, ki so pokazale interes za objekt za termično obdelavo odpadkov. Na srečanju so se strinjali, da moramo kot država in državljani za svoje odpadke poskrbeti sami, ob tem pa se dogovorili, da bodo občine s pomočjo ministrstva pripravile idejne zasnove za sežigalnice.

Sestanka so se udeležili župani oz. predstavniki ljubljanske, mariborske, ptujske, jeseniške in kočevske občine, ki so izkazale interes in namen za objekt za termično obdelavo odpadkov.

Kot so sporočili z ministrstva za okolje in prostor, so se minister Simon Zajc in predstavniki občin dogovorili, da bodo občine s pomočjo ministrstva oblikovale idejne zasnove njihovih rešitev. Te naj bi vsebovale lokacijske prikaze, varnostne rešitve in zasnove tehnologije, časovnico ter načrt vključevanja lokalne skupnosti.

V roku treh mesecev bodo po napovedih ministrstva izdelali pregled vseh možnosti posamičnih predlogov, nato pa bodo sprejeli odločitev, ki bo podlaga za nadaljnje korake glede postavitve objekta za termično obdelavo oz. sežigalnico odpadkov.

Predstavniki ministrstva so se sicer že v torek srečali z župani zgornje Gorenjske glede reševanja izzivov ravnanja z odpadki na Mali Mežakli in možnosti termične obdelave odpadkov na Jesenicah, kjer bi bili pripravljeni na moderno sežigalnico. Jeseniški župan Blaž Račič je opozoril na težavo, da podjetje Ekogor predelanih odpadkov ne odvaža redno na sežig, zato se ti kopičijo in povzročajo smrad, na katerega na Jesenicah opozarjajo že dlje časa.

Državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor Marko Maver ter direktorica Direktorata za okolje Tanja Bolte sta pojasnila, da nakopičene odpadke država rešuje z intervencijskim zakonom, ki se izvaja. Odpadki se ne smejo kopičiti, kratkoročna rešitev pa je izvoz in po potrebi dvig cen. Kar se tiče sežigalnice, se še letos pričakuje odločitev ministrstva, medtem ko je predviden čas njene gradnje štiri leta.