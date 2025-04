Športne poškodbe – nevarnosti in ustrezne rešitve!

Telesno aktivnost in športno udejstvovanje spodbujajo vsi zdravstveni delavci, saj imata številne pozitivne učinke na zdravje. Kljub temu obstaja tudi pomembno breme športnih poškodb mišično-skeletnega sistema, pri čemer je največje tveganje pri otrocih in mladostnikih.

Športne poškodbe so lahko za športnike velik korak nazaj, saj vplivajo na njihovo zmogljivost in splošno kakovost življenja. Nevarnosti, povezane s poškodbami, segajo od blagega neugodja do hujših zapletov in v primeru neustrezne obravnavane lahko tudi konca športne kariere.

Najpogostejše športne poškodbe vključujejo zvine, natege, zlome, izpahe ali tendinitis. Za zagotovitev popolnega okrevanja in preprečevanja prihodnjih zapletov vsaka od teh poškodb zahteva individualno obravnavo ter zdravljenje, prilagojeno posamezniku in vrsti športne aktivnosti.

Ali ste vedeli, da poškodbe spodnjih udov predstavljajo največje breme športnih poškodb? Kar 60 odstotkov vseh poškodb spodnjih udov so poškodbe gležnja in kolenskega sklepa.

Nevarnosti športnih poškodb

Športne poškodbe povzročajo bolečino, oteklino ali zmanjšano gibljivost, kar lahko ovira športnikovo sposobnost in močno vpliva na rezultate. Poleg tega lahko vsaka hujša športna poškodba pod vprašaj postavi nadaljevanje udejstvovanja v športu. Športne poškodbe lahko povzročijo naslednje zaplete:

Dolgotrajne posledice : brez ustreznega zdravljenja lahko športne poškodbe privedejo do kronične bolečine, zmanjšane zmogljivosti ali celo trajne nezmožnosti ukvarjanja s športom.

: brez ustreznega zdravljenja lahko športne poškodbe privedejo do kronične bolečine, zmanjšane zmogljivosti ali celo trajne nezmožnosti ukvarjanja s športom. Tveganja za ponovne poškodbe : nepravilna ali nezadostna rehabilitacija povečuje tveganje za ponovno poškodbo ali razvoj kroničnih težav.

: nepravilna ali nezadostna rehabilitacija povečuje tveganje za ponovno poškodbo ali razvoj kroničnih težav. Težave z duševnim zdravjem: nikakor ne smemo podcenjevati psihološkega vpliva športnih poškodb na posameznika. Poškodovani športniki lahko doživljajo depresijo, anksioznost ali izgubo motivacije.

Programi za preprečevanje športnih poškodb

Ena izmed temeljnih lastnosti zdravega življenjskega sloga vso življenjsko dobo je telesna dejavnost oziroma sodelovanje v športu in rekreaciji. Najboljši program za preprečevanje poškodb je tisti, ki ga lahko in ga bodo sprejeli ter vzdrževali športniki, trenerji in športne organizacije. Prav tako mora biti program stroškovno učinkovit in praktičen za izvajanje v različnih disciplinah.

Pri nogometu, rokometu in košarki so z uporabo modela za preprečevanje športnih poškodb, pri katerem so strokovnjaki fizioterapije in kineziologije sodelovali s trenerji, kar za 40 odstotkov zmanjšali tveganja za poškodbe spodnjih okončin ter kar za 45 odstotkov zmanjšali tveganja za preobremenitvene poškodbe. Pri intervencijskih programih, osredotočenih na raztezanje, niso opazili preventivnega učinka.

Programi za preprečevanje poškodb vključujejo specifične vaje, katerih cilj je dolgoročen napredek pri vzdrževanju ravnotežja, povečanje mišične moči in vzdržljivosti ter izboljšanje agilnosti, koordinacije in propriocepcije.

Ali ste vedeli, da morate pri poškodbi ob bolečinskih simptomih in funkcionalni sposobnosti upoštevati tudi poškodovano tkivo in običajen čas celjenja?

Programi se običajno izvajajo kot del razširjenega programa ogrevanja in vključujejo različne aerobne komponente, vaje za ravnotežje, moč in agilnost. Vključene so tudi stopnje napredovanja. Programi morajo biti izvedljivi in se prilagajati določeni specifični športni aktivnosti, na primer kot del ogrevalnega programa, brez potrebe po dragi dodatni opremi.

Rehabilitacija športnih poškodb

Športne poškodbe se dogajajo vsak dan in segajo od manjših do resnih poškodb, ki vas lahko odvrnejo od aktivnosti. Če se poškodujete, je pomembno, da čim prej poiščete strokovno pomoč in tako preprečite nadaljnjo škodo ter telesu omogočite optimalno zdravljenje.

Ne glede na to, ali čutite nenadno akutno bolečino zaradi poškodbe, bolečino, ki se je pojavila iz neznanih razlogov, ali vztrajno kronično bolečino, so strategije za obvladovanje in odpravljanje vaših simptomov ter splošen vrstni red pristopov k tem strategijam enaki.

Faza 1: zmanjšanje bolečine in drugih simptomov.

Faza 2: odpravljanje omejitev ali pomanjkljivosti, ki jih povzroča bolečina (npr. mišična šibkost in omejitve obsega gibanja).

Faza 3: izgradnja kapacitete in preprečevanje poslabšanj z okrepitvijo telesa.

Športna rehabilitacija je namenjena zdravljenju ljudi vseh starosti, ki imajo bolečine, poškodbe ali bolezni mišično-skeletnega sistema. S pomočjo vadbe, gibanja in najnaprednejše instrumentalne tehnologije vam športna rehabilitacija pomaga ohranjati zdravje in kondicijo ter pomaga pri okrevanju po poškodbi.

V največji slovenski fizioterapevtski kliniki Medicofit je cilj vrniti paciente na najvišjo raven funkcionalnosti s poudarkom rehabilitacije na biomehaniki, propriocepciji in koordinaciji.

Po začetnih postopkih za zmanjšanje bolečine in obnovi obsega gibanja bo naslednji korak ponovno pridobivanje moči. V kliniki Medicofit vas bodo naučili različnih vaj mobilnosti, koordinacije ter vaj za moč in vzdržljivost. Na zadnji stopnji rehabilitacije vas bodo strokovnjaki usmerili v pridobivanje aerobne fizične zmogljivosti in v vaje, ki posnemajo specifične gibe, potrebne med športno aktivnostjo.

Najnaprednejši postopki instrumentalne terapije, kot je visokofrekvenčna elektrostimulacija HiTop, so učinkoviti pri zmanjševanju bolečine in izboljšanju mišične funkcije. Dodatno visokoenergijski Summus laser, napredna Tecar Wintecare terapija ter uporaba visokofrekvenčne elektromagnetne energije s PERISO diamagnetoterapijo pomagajo zmanjšati bolečino, vnetje ter spodbujajo optimalno celjenje tkiva.

Primer uspešne rehabilitacije športne poškodbe mišice Čeprav so poškodbe sprednje stegenske mišice redkejše kot poškodbe zadnjih stegenskih mišic, so prav tako lahko izredno zapletene. Kliniko Medicofit je zaradi bolečine na področju sprednje stegenske mišice obiskal profesionalni košarkar, 28-letni Gal. Poškodba se je zgodila na enem izmed treningov, pri čemer je Gal prejel neposreden udarec na področje desnega stegna. Temu je sledila takojšnja intenzivna bolečina z delnim občutkom mravljinčenja. Čez nekaj ur se je bolečina preselila še na sprednji del kolena, temu pa se je pridružila še močna omejitev gibljivosti. Na diagnostično terapijo je Gal prišel dva dneva po poškodbi. V tem času je koleno hladil in počival. Njegovo stanje je ovrednotil specialist fizioterapevt. Bolečina je bila še vedno precej močna, na sprednjem delu desnega kolena je bila prisotna zmerna oteklina, koža je bila nekoliko rdeča, področje pa je bilo na dotik zelo občutljivo in napeto. Gibljivost v smeri iztega je bila popolna, medtem ko se je gib upogiba kolena ustavil že pri 80 stopinjah. Temperatura področja je bila zmerno nižja v primerjavi z levo nogo. Dodatni klinični testi in naknadno opravljena slikovna diagnostika so potrdili prisotnost mišične poškodbe (delne natrganine) mišic vastus lateralis in vastus intermedius. Fizioterapevt je na podlagi klinične ocene predlagal desettedensko celostno zdravljenje. V prvih dneh po poškodbi je bil poseben poudarek namenjen opazovanju področja za preprečevanje neželenih posledic (npr. kompartment sindrom). Za obravnavo akutnih simptomov se je uporabljala laserska terapija v kombinaciji s Sixtus krioultrazvočno terapijo in kineziotapingom za zmanjšanje otekline. Najpomembnejši del rehabilitacije poškodbe je nedvomno zavzela terapevtska in v nadaljevanju specialna kineziološka vadba. Ob uspešnem zmanjšanju simptomov (že po štirih terapijah) je sledila faza intenzivnega postopnega obremenjevanja mišic za izboljšanje mišične moči stegenskih mišic. V pozni fazi rehabilitacije se je dodatno izvajala še športno-specifična vadba. Ob koncu zdravljenja je Gal izkazal primerno (izboljšano) mišično moč za varno vrnitev k aktivnemu igranju košarke.

Kaj lahko pričakujete?

Vaš obisk v kliniki Medicofit bo vključeval podrobno anamnezo in natančno fizioterapevtsko oceno. Klinični pregled pacienta se konča z ustrezno diagnozo poškodbe, ki zagotavlja okvir najprimernejše strategije zdravljenja.

Pomembno je vedeti, katera tkiva so prizadeta, kako se ta tkiva običajno celijo, kateri dejavniki poškodbo poslabšajo (ali so jo morda povzročili) in kako jih najbolje obvladati. Izkušeni fizioterapevti na podlagi klinične slike za vas pripravijo individualno prilagojen načrt okrevanja, ki vam bo pomagal pri vrnitvi na najvišjo raven funkcionalnosti in telesne dejavnosti.

Zdravljenje in rehabilitacijo je pomembno začeti kar se da hitro po poškodbi ter nadaljevati uporabo terapevtskih intervencij za pospešitev okrevanja.

Ekipa visoko specializiranih fizioterapevtov bo sodelovala z vami pri ustvarjanju najboljšega načrta zdravljenja, ki meri na vaše specifične potrebe ter vam pomaga okrevati in se vrniti na raven dejavnosti, ki ste jo imeli pred poškodbo.

Vaš končni načrt zdravljenja pa se bo z nasveti izkušenih kineziologov osredotočil na to, da vas vrne na isto – če ne še boljšo – funkcionalno sposobnost.

Za športnika ni veliko stvari, ki so bolj frustrirajoče kot spopadanje s poškodbo. Čeprav morda v trenutku poškodbe pomislite, da je vaša sezona končana, to ni nujno res. Prav tako pa ne podcenjujte poškodbe, saj vam neustrezno zdravljenje lahko dolgoročno prinese velike težave ali celo razvoj kroničnega stanja. S pomočjo specialistov fizioterapije in kineziologije v kliniki Medicofit boste lahko dosegli pomembne koristi:

izogib operativnemu posegu,

zmanjšanje tveganja za ponovno poškodbo,

povečanje svojih fizičnih in športno-specifičnih sposobnosti.

Specialisti rehabilitacije športnih poškodb bodo za vas izbrali najprimernejšo obliko zdravljenja, da boste hitro okrevali in se lahko čim prej vrnili k športnim aktivnostim.