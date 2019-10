Potrjeno: Termit ne sme predelovati odpadkov

Ministrstvo za okolje in prostor je zavrnilo pritožbo družbe Termit na odločitev okoljske inšpekcije, ki podjetju prepoveduje sprejem in predelavo odpadkov. V Termitu so presenečeni, da se ministrstvo ni opredelilo do poročila Agencije za okolje (Arso), ki je bilo podlaga za inšpekcijsko odločbo. O nadaljnjih korakih bodo še razmislili.

V Termitu so se v današnjem sporočilu za javnost osredotočili prav na poročilo Arsa. Kot so ponovili, je nestrokovno in pomanjkljivo, temu pa da pritrjuje tudi pretežen del slovenske stroke.

Spomnili so, da vgrajujejo gradbene kompozite, ki se klasificirajo kot gradbeni material. "Analizo gradbenih kompozitov je zato v skladu z mednarodno priznanimi standardi in tudi slovensko zakonodajo treba narediti na neporušenih (torej nezmletih) vzorcih," so zapisali.

Prepričani so, da je napačna tudi predpostavka poročila, da gre pri preiskovanem materialu za naravna tla in ne gradbeni material, čeprav iz poročila izhaja, da so preiskovali umetni nasip. "Slednji se v skladu z gradbeno zakonodajo klasificira kot gradbeni objekt," so izpostavili.

Ob tem so priznali, da so bili v sklopu vzorčenja res uporabljeni tudi vzorci iz naravnih tal, a ti po njihovih besedah niso bili vključeni v laboratorijske analize, "saj so že terenske meritve pokazale, da ni prisotnih spornih snovi". Ocena, da je nastala okoljska škoda tlom, je tako neustrezna, so zatrdili.

Za poseben postopek sanacije prejeli celo okoljsko nagrado

Opozorili so še, da je njihovo "osnovno poslanstvo pridobivanje in predelava kremenovih peskov". "Po končanem izkopu nastanejo rudarske jame, ki jih mora podjetje v skladu s koncesijsko pogodbo sanirati. Termit se je zato pred leti povezal s slovensko stroko ter skupaj z njo razvil postopek sanacije iz nenevarnih in inertnih odpadkov," so navedli in dodali, da so za tovrstno sanacijo leta 2005 prejeli celo okoljsko nagrado.

Da vgradnja sanacijskih materialov poteka ustrezno, po njihovih besedah sicer dokazujejo tudi analize bližnjega potoka Stražica. V sklopu analize Arsa sta bila iz potoka odvzeta dva vzorca vode, in sicer gorvodno in dolvodno od Termitovih območij. "V poročilu celo Arso ugotavlja, da Termit s svojim delovanjem ne vpliva na kakovost vode v potoku, kar pomeni, da so potencialno škodljive snovi predelane, trajno imobilizirane in ne prehajajo v okolje," so poudarili.

V družbi so razočarani, ker kljub pripombam na poročilo od Arsa niso prejeli še nobenega odgovora.

Zdaj bodo preučili odločbo in se odločili o morebitnih nadaljnjih pravnih postopkih, so sklenili.