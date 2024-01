Zagorelo v spalnici stanovanja, policist in stanovalca potrebovali zdravniško oskrbo #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Požar so pogasili gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Trbovlje mesto, ki so s termovizijsko kamero tudi pregledali in prezračili prostore ter pomagali.

Požar so pogasili gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Trbovlje mesto, ki so s termovizijsko kamero tudi pregledali in prezračili prostore ter pomagali. Foto: PGD Trbovlje-mesto

V torek zjutraj je iz za zdaj še neznanega vzroka zagorelo v spalnici enega od stanovanj na območju Trbovelj. V spalnici sta bili dve starejši osebi, ki sta ju iz stanovanja rešila policista. Zaradi vdihavanja dima so ju odpeljali v zdravniško oskrbo, prav tako je zdravniško oskrbo potreboval eden od policistov, so danes sporočili s PU Ljubljana.

Policisti, ki so jih o požaru obvestili v torek okoli 7. ure, nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka in bodo o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo, so zapisali na ljubljanski policijski upravi.

Po poročanju centra za obveščanje je zagorelo v stanovanju večstanovanjskega objekta. Požar so pogasili gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Trbovlje mesto, ki so s termovizijsko kamero tudi pregledali in prezračili prostore ter pomagali.