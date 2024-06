"Na podlagi izčrpnega poročila o pripravljenosti informacijskih sistemov za izdajanje računov odjemalcem je svet agencije na predlog vodstva agencije sprejel odločitev, da se začetek uporabe prenove obračuna omrežnine prestavi na 1. oktober 2024," so danes sporočili z agencije.

Na agenciji so zagotovili, da ves čas sproti spremljajo stanje uvajanja nove metodologije obračuna omrežnine. V zadnjih dveh mesecih so tako prejemali pobude za spremembo metodologije in prestavitev novega obračuna. Pobude za prestavitev so bile različne, predvsem pa interesno obarvane, so dodali.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je tako agenciji predlagalo, da se uvedba novega sistema obračunavanja zamakne še za dve leti. Pri tem se je sklicevalo na opozorila gospodarstva na dodatne stroške in dobaviteljev na nujnost testiranja novega obračuna za gladek prehod.

"Ni strokovnih argumentov za spremembo metodologije"

Na ministrstvu je bilo slišati tudi argument, da je šla energetika v zadnjih dveh letih čez izjemno turbulentno obdobje in se soočala z velikimi spremembami tako pri pri samih virih kot pri delovanju energetskih trgov v EU, zato bi bil zamik priložnost, da se še enkrat pogleda tudi, ali metodologija zajema nove realnosti.

"Svet agencije je vse pobude obravnaval in ugotovil, da ni strokovnih argumentov oziroma razlogov za vsebinsko spremembo metodologije. Metodologija in tarifne postavke omrežnine za vse uporabniške skupine ostajajo enake," so zapisali v regulatorju.

Opozarjali na možnosti napak

Na agencijo so se medtem obrnili tudi dobavitelji električne energije in opozorili na tveganja, do katerih lahko pride pri izdajanju računov za oskrbo z električno energijo, saj še vedno niso izvedli vseh potrebnih testiranj za odpravo morebitnih napak.

Agencija je zato, kot so navedli, opravila številne dodatne aktivnosti ter vzpostavila podrobno poročanje o stanju projekta. Pojasnili so, da so tako dobili obsežne podatke o pripravljenosti informacijskih sistemov na nov način obračunavanja omrežnine. Z analizo stanja in razvoja na projektu se je podrobno seznanil tudi svet agencije.

Analiza je pokazala, da so dobavitelji k projektu prenove obračuna omrežnine pristopili različno in da razvoj informacijskih sistemov pri določenih še ni v celoti končan, zato niso opravili vseh testiranj.

Trimesečna prestavitev začetka obračunavanja

"Na podlagi grobih ocen bi ob uvedbi prenove obračuna s 1. julijem lahko obstajalo tveganje za morebitne napake pri izdaji računov, in sicer v obsegu do enega odstotka vseh odjemalcev. Da bi se morebitnim napakam pri izdaji računov izognili in za odpravo zadnjih težav, je vodstvo agencije svetu agencije predlagalo trimesečno prestavitev začetka uporabe novega sistema obračunavanja omrežnine," so navedli v agenciji. Na podlagi vseh teh dejstev je svet agencije predlog vodstva podprl.

V agenciji so napovedali tudi, da bodo na podlagi poročil deležnikov aktivno spremljali razvoj priprave informacijskih sistemov in po potrebi sprejemali ukrepe za zagotovitev nemotenega prehoda na nov obračun omrežnine.

Že tretja prestavitev

Novi sistem obračunavanja omrežnine naj bi se po prvotnih načrtih začel v praksi uporabljati 1. januarja 2024, nato je bil ta korak sprva prestavljen na 1. marec, pozneje pa na 1. julij. Zdaj je torej prestavljen še za tri mesece.

V novem sistemu je predvidenih več blokov, v katerih se bodo tarifne postavke omrežnine za obračunsko moč in energijo razlikovale glede na obremenitev omrežja - ko bo omrežje najbolj obremenjeno, bodo najvišje, ko bo najmanj obremenjeno, pa najnižje.

Po novem se bo tudi razločevalo med dogovorjeno in presežno obračunsko močjo. Za slednjo, ki bo predstavljala prekoračitev dogovorjene moči, se bo obračunavala tudi omrežnina. Obračunsko moč za vsakega odjemalca bo elektrooperater določil na podlagi odjemalčeve uporabe omrežja v preteklem obdobju.