Začetek tedna bo oblačen, ponekod tudi deževen

Danes bo v zahodni in deloma osrednji Sloveniji zmerno do pretežno oblačno, na Primorskem lahko rosi. Drugod bo precej jasno, ponekod v zatišnih legah bo zjutraj nastajala megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 10, v vzhodni in južni Sloveniji do 13 stopinj Celzija.

Začetek tedna bo oblačen, predvsem na Primorskem in Notranjskem bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodnik, ki bo v višjih legah ter v severovzhodni Sloveniji okrepljen.

Torkove najnižje jutranje temperature bodo v zatišnih legah severne Slovenije do -3, drugod od -1 do 5, ob morju 7. Čez dan se bo ogrelo od 5 do največ 13 stopinj Celzija, napovedujejo meteorologi Agencije za okolje (Arso).

Sneg do nižin

V sredo se bodo padavine okrepile in zajele vso državo, meja sneženja se bo popoldne in zvečer ponekod spustila do nižin. Od severovzhoda bo začel pihati severni in severovzhodni veter, na Primorskem pa zvečer burja.

V noči na četrtek bodo padavine ponehale, v četrtek čez dan se bo postopno razjasnilo. Veter bo oslabel.