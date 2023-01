Začenjajo se zaslišanja devetih kandidatov za ministre

Spremenjeni zakon o vladi, ki je bil po potrditvi na novembrskem referendumu uveljavljen tik pred koncem leta 2022, prinaša tri nova ministrstva - za visoko šolstvo, znanost in inovacije, za okolje, podnebje in energijo ter za solidarno prihodnost. Ministrstvom za okolje in prostor, za infrastrukturo, za gospodarski razvoj in tehnologijo ter za izobraževanje, znanost in šport se spreminjajo pristojnosti in imena, službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ter za digitalno preobrazbo pa postajata ministrstvi.

Vodenje dveh od treh novih ministrstev bosta prevzela dozdajšnji šolski minister Igor Papič in infrastrukturni minister Bojan Kumer, ki sta zato ob uveljavitvi novele zakona o vladi odstopila, nato pa je premier Robert Golob v začetku tega tedna v DZ vložil seznam devetih ministrskih kandidatov.

Danes se bo pred poslanci predstavilo pet ministrskih kandidatov

Pet se jih bo pred poslanci predstavilo danes. Člani odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino bodo najprej prisluhnili kandidatu za ministra za vzgojo in izobraževanje Darju Feldu, nato pa še kandidatu za ministra za visoko šolstvo, znanost in inovacije Papiču.

Pred člani odbora za infrastrukturo, okolje in prostor se bo zjutraj predstavila kandidatka za ministrico za infrastrukturo Alenka Bratušek, opoldne pa kandidat za ministra za naravne vire in prostor Uroš Brežan. Popoldne bo sledila še seja odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, na katero je vabljena kandidatka za ministrico za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh.

Zaslišanja preostalih štirih kandidatov za ministre bodo sledila v petek, vsi skupaj pa bodo v DZ najverjetneje prisegli na redni januarski seji, ki se začne 23. januarja.