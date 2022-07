Slovenija in druge države podpisale za izključitev Ruskih in Beloruskih športnikov iz tekmovanj

Izjava športnih ministrov številnih držav, vključno z ZDA in večino evropskih držav, ki jo je danes objavil ameriški State Department, ponovno potrjuje njihovo zavezo za izključitev športnih zvez ter športnikov iz Rusije in Belorusije iz mednarodnih tekmovanj zaradi vojne v Ukrajini.

Med podpisniki izjave je tudi slovenski minister za izobraževanje, znanost in šport Igor Papič. V izjavi je zapisano, da podpisniki s tem ponovno potrjujejo svojo izjavo z dne 8. marca, ko so že pozvali k izključitvi ruskih in beloruskih športnih zvez iz mednarodnih športnih zvez in tekmovanj.

Izjava se prav tako zavzema za izključitev Rusov in Belorusov, ki so povezani z oblastjo v obeh državah, iz vodilnih položajev in funkcij v mednarodnih športnih zvezah. Podpisniki so se zavzeli tudi za omejitev ali preklic prenosov športnih prireditev v Rusiji in Belorusiji. Foto: Reuters

Podpisniki pozivajo, naj bodo vse predlagane omejitve v veljavi, dokler športnikom ne bo ponovno omogočeno sodelovanje v skladu z mednarodnim redom na osnovi pravil. Prav tako pozivajo vse, naj pomagajo ukrajinskim športnikom in športu.

Tudi Mednarodna hokejska zveza (IIHF) bo ohranila sankcije v zvezi z rusko in belorusko zvezo, kljub temu da sta se obe pritožili na odločitev o prepovedi nastopanja na tekmovanjih pod okriljem IIHF. "Še naprej trdimo, da smo odločitev sprejeli zaradi skrbi za varnost in dobro počutje igralcev, osebja, uradnikov, medijev in gledalcev. Veseli smo, da se je upravni odbor zveze strinjal," je dejal predsednik IIHF Luc Tardif. Tako IIHF kot Fis sta sankcije sprejeli 24. februarja. (STA)

Države podpisnice so: Avstralija, Avstrija, Belgija, Kanada, Hrvaška, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Islandija, Irska, Italija, Japonska, Južna Koreja, Latvija, Liechtenstein, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Nova Zelandija, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Velika Britanija in ZDA.