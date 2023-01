DZ: danes se bodo seznanili z odstopi ministrov, konec tedna sledijo zaslišanja

Na izredni seji bodo poslanci potrdili mandat nadomestnemu poslancu Andreju Kosiju, ki bo v poslanskih klopeh nadomestil dozdajšnjega poslanca iz vrst SDS Janeza Magyarja. Zadnji se je mandatu odpovedal, ker je bil na lokalnih volitvah izvoljen za župana Lendave.

Golob bo vložil listo kandidatov za ministre

Danes naj bi predsednik vlade Robert Golob glede na spremenjen zakon o vladi v DZ vložil listo kandidatov za ministre. Spremenjen zakon o vladi prinaša tri nova ministrstva, zaradi reorganizacije vlade pa se bodo morali pred DZ znova predstaviti še štirje aktualni ministri, ki jim je mandat prenehal z uveljavitvijo zakona.

Po napovedih naj bi DZ zaslišanja opravil v četrtek in petek, ko se bodo pred matičnimi delovnimi telesi DZ predstavili kandidati za ministrico za infrastrukturo Alenka Bratušek, za ministra za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda, za ministra za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič, za ministra za naravne vire in prostor Uroš Brežan, za ministrico za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh, za ministra za solidarno prihodnost Simon Maljevac, za ministra za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek, za ministra za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han in za ministra za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer.