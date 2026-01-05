Začelo se je: ponekod že naletava sneg

Zjutraj je ponekod že začel naletavati sneg, po napovedih vremenoslovcev se bo čez dan sneženje postopno razširilo nad večji del države. Suho naj bi ostalo le v severozahodnih krajih, dnevne temperature pa se bodo gibale od -4 do 0, na Goriškem in v slovenski Istri okoli 5 stopinj Celzija.

Ponekod se sneg že oprijema cestišč, zato se ne odpravljajte na pot brez ustrezne zimske opreme, voznikom svetujejo pri prometnoinformacijskem centru.

Foto: DARS

Foto: DARS

Dobro jutro, danes in jutri bo oblačno. Danes bo rahlo snežilo v večjem delu države, jutri pa predvsem na jugovzhodu. pic.twitter.com/4M1hqI6Idp — ARSO vreme (@meteoSI) January 5, 2026

Po napovedih agencije za okolje bodo ponoči rahle padavine ponehale, le na skrajnem jugovzhodu bo naletaval sneg.

Sneženje tudi v torek, hladno bo

Tako kot v ponedeljek bo tudi v torek oblačno vreme, ponekod v notranjosti bo občasno rahlo snežilo, najmanj verjetne padavine bodo v zahodni in severni Sloveniji. Čez dan se bo nekoliko okrepila burja na Primorskem. Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do -1, na Goriškem in v slovenski Istri okoli 2, najvišje dnevne v notranjosti okoli -1, na Primorskem pa od 2 do 5 stopinj Celzija.

V sredo bo oblačno in večinoma suho. Na Primorskem bo pihala burja.

V noči na četrtek se bo zjasnilo, burja na Primorskem bo večinoma ponehala. Jutro bo mrzlo. Čez dan bo precej jasno.