Začeli so izplačevati covidni dodatek za študente in dijake

Država je naposled začela izplačevanje covidnih dodatkov za dijake in študente prostovoljce, ki so med epidemijo covid-19 delali v javnih zavodih, je na izjavi za medije povedal državni sekretar na obrambnem ministrstvu Rudi Medved. Do zamika je prišlo, ker so si v zavodih zakon tolmačili po svoje, izpostavljena sta bila oba klinična centra.

Predsednica Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) Marike Grubar je povedala, da so marca začeli sistematično evidentiranje prostovoljcev, ki niso prejeli dodatka. "Ugotovili smo, da je upravičencev, ki so se obrnili na nas, vsaj dva tisoč. Junija smo se odpravili na ministrstvo za obrambo, k državnemu sekretarju Medvedu, kjer so za nas imeli posluh in začeli urejati problematiko," je dejala.

S temi podatki so sicer najprej pristopili do odločevalcev v prejšnji vladi, vendar so naleteli na zaprta vrata in na tolmačenje zakona, češ da študenti in dijaki do tega dodatka večinoma niso upravičeni. Grubarjeva je dodala, da do zavračanja izplačil prihaja, ker zavodi različno tolmačijo 77. člen zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic epidemije covid-19.

Medved je spomnil, da je prejšnje vodstvo obrambnega ministrstva ugotovilo, da je upravičencev približno 50, tako so izplačali dodatke v skupni višini 67.500 evrov. Po zadnjem izračunu, ki pa še ni končen, pa bo ministrstvo izplačalo dodatke v višini 2.530.482 evrov, do zdaj so namreč zbrali 12.389 popolnih zahtevkov. Medved zagotavlja, da bodo dodatki izplačani tudi v prihodnjem letu.

Od državnega sekretarja so prejeli obljubo, da bodo denar prejeli vsi upravičenci

Po besedah predsednika Dijaške organizacije Slovenije Simona Trussevicha so na sestanku od državnega sekretarja prejeli jasno obljubo, da bodo denar prejeli vsi upravičenci. Ob tem ga skrbi, da do izplačil ne bo prihajalo, saj si v nekaterih bolnišnicah in socialnovarstvenih zavodih direktorji zakon tolmačijo po svoje.

Medved to pripisuje neživljenjskemu odnosu predstojnikov teh zavodov, ki bi morali imeti točne evidence o tem, kje, kdaj in kako so dijaki in študentje pri njih delali. Pri tem je izpostavil posamezne oddelke ljubljanskega in mariborskega univerzitetnega kliničnega centra. Da se to dogaja v dveh največjih zdravstvenih zavodih, je po mnenju državnega sekretarja "pomembno in simbolično sporočilo".

V ŠOS sicer niso zaznali sistemskih razlogov, zakaj se to dogaja. Upravičence, ki so se s prošnjo za izplačilo obrnili na zavode, so praviloma odpravile glavne medicinske sestre ali osebe, ki so višje na plačni lestvici, s pojasnilom, da le sledijo tolmačenju direktorja, je pojasnila Grubarjeva.