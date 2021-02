Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Začela se je sezona alergenega cvetnega prahu. V Sloveniji se običajno začne v februarju s cvetenjem leske in jelše, v primeru daljših otoplitev pa že januarja. V Primorju ima v tem času pomembno vlogo cvetni prah cipres, zrna arizonske ciprese so v zraku januarja in februarja, vednozelena cipresa cveti februarja in marca.

Začetek sezone cvetnega prahu je določen empirično. Sezona se začne na prvi dan, ko se cvetni prah obravnavane rastline pojavi v zraku štiri dni zaporedoma, piše na spletni strani nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. Začetek sezone leske je bil letos na merilnih postajah raznolik. V Lendavi se je sezona začela 20. januarja, a se je kmalu prekinila zaradi ohladitve. V Mariboru in Izoli za začetek sezone štejejo 27. januar. Najkasneje se je sezona začela v Ljubljani, in sicer 4. februarja, piše STA.

Nasprotno pa se je najprej v Ljubljani začela sezona jelše, začetek sezone beležijo 26. januarja. Na ostalih merilnih mestih pa se je sezona začela v prvem tednu februarja. Sezona ciprese se je v Izoli začela 18. januarja.

Obremenitve s cvetnim prahom so običajno najvišje konec marca in v aprilu. Takrat je namreč sezona breze, sočasno je v zraku tudi cvetni prah gabra. Hrast in bukev lahko sezono brezi sorodnih alergenov podaljšata v maj. V času cvetenja breze je tudi sezona velikega jesena, ki jo v maju nadaljuje mali jesen, še navaja STA.

V Primorju je v drugi polovici maja in v juniju v zraku cvetni prah oljke. V maju se sprošča še cvetni prah domačih iglavcev, velike količine prispeva zlasti bor, ki pa redko povzroča težave z zdravjem. Sezono cvetnega prahu alergenih dreves v začetku julija zaključi pravi kostanj.

V zadnjih dneh aprila pa začnejo cveteti tudi trave. Največ cvetnega prahu trav je v maju in juniju, čez poletje obremenitev pade na nizke do srednje visoke vrednosti, so še zapisali.

V poletno-jesenskem času pa največ alergij povzroča cvetni prah pelina in ambrozije. Sezona traja od avgusta do oktobra. V Sloveniji so cvetnemu prahu ambrozije najbolj izpostavljeni prebivalci v subpanonski fitogeografski regiji, kjer beležijo najdaljšo sezono in najvišje dnevne obremenitve.

Posamezna zrna cvetnega prahu se lahko v zraku pojavljajo tudi po zaključku sezone. Vendar je obremenitev prenizka, da bi vplivala na zdravje alergikov. November je običajno najmanj obremenjen mesec, v decembru pa se lahko v ugodnih vremenskih pogojih pojavijo že prva zrna leske, ki napovedujejo začetek nove sezone alergenega cvetnega prahu, še poroča STA.