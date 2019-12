Začela se je selitev migrantov v BiH

V Bosni in Hercegovini so danes začeli premeščati migrante iz begunskega taborišča Vučjak. Novinarjem so onemogočili, da bi opazovali začetek premestitve, ki bo predvidoma končana v treh dneh, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Oblasti so pojasnile, da so novinarjem onemogočili dostop iz varnostnih razlogov.

Pred začetkom premestitve so vsi migranti dobili zajtrk. Veliko migrantov je sicer reklo, da se ne želijo preseliti iz Vučjaka, ki leži blizu meje s Hrvaško. Iz Mednarodne organizacije za migracije (IOM), ki pomaga pri premestitvi, so sporočili, da bo premestitev z avtobusi potekala na prostovoljni osnovi in da migrantov ne bodo silili v to, poroča novičarski portal klix.ba.

Kljub nasprotovanju nekaterih migrantov, ki želijo nadaljevati pot v EU, je današnja premestitev minila mirno in brez incidentov. Iz IOM so sporočili, da so danes v begunsko taborišče Ušivak blizu Sarajeva premestili 350 migrantov. Ko bodo tja začasno premestili tudi ostale od skupno okoli 600 migrantov, ki večinoma prihajajo iz Azije, Bližnjega vzhoda in Severne Afrike, bodo improvizirano taborišče Vučjak zaprli.

V begunskem taborišču Ušivak bodo ostali, dokler ne bo pripravljen nov sprejemni center v zapuščeni vojašnici Blažuj pri Sarajevu. Tam naj bi nato ostali čez zimo, poročajo tuje tiskovne agencije.

Preselili jih bodo v centre, ki imajo še prostor

Foto: Reuters Začetek premestitve je bil sicer sprva načrtovan za ponedeljek, a so ga zaradi tehničnih in varnostnih razlogov preložili na danes.

Minister BiH za varnost Dragan Mektić je v petek pojasnil, da bodo migrante premestili v druge centre po BiH, ki imajo še proste kapacitete, dokler ne bodo za sprejem migrantov pripravili nekdanjo vojašnico Blažuj pri Sarajevu.

Center v Vučjaku leži v bližini nekdanje deponije odpadkov in minskega polja ter je bil že vse od nastanka junija tarča kritik zaradi neprimernih pogojev za bivanje. Improvizirano taborišče blizu meje s Hrvaško so lokalne oblasti v Bihaću vzpostavile za nezakonite migrante, za katere ni bilo prostora v sprejemnih centrih. Sestavljajo ga šotori, ki jih ni mogoče ogrevati, v njem ni tekoče vode, stranišč in elektrike.

Razmere v taborišču najslabše v Evropi

Številni, med drugim tudi Svet Evrope ter EU, so opozorili, da je Vučjak povsem neprimeren za bivanje, življenje in zdravje ljudi v njem pa sta ogrožena. V zadnjem času so bili vse pogostejši pozivi k zaprtju tega taborišča. Za to se je prejšnji teden ob obisku Vučjaka zavzela tudi komisarka Sveta Evrope za človekove pravice Dunja Mijatović, ki je razmere v tem taborišču v petek označila za najslabše v vsej Evropi.

Prejšnji teden, ko je zapadel sneg, so razmere v Vučjaku postale še bolj dramatične in napete. Skupina beguncev je v začetku tedna napadla nekaj policistov, zatem so v znak protesta zavračali hrano in pijačo.

Novi premier BiH Zoran Tegeltija je napovedal, da bodo z novim ministrom za varnost pripravili načrt za reševanje migrantske krize v BiH. Ob tem je zatrdil, da predstavnikom EU, tudi če bodo zagotovili denar za to, da bi migranti ostali v BiH, to ne bo uspelo.