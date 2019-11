Policija na zahodu BiH prepovedala izhod migrantom iz sprejemnih centrov #foto #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Oblasti na zahodu BiH so danes izdale prepoved izhoda migrantov iz sprejemnih centrov. Napovedali so uvedbo 24-urne policijske ure na celotnem območju unsko-sanskega kantona, ki meji na Hrvaško. Migranti naj tako ne bi smeli zapuščati sprejemnih centrov Bira v Bihaću in Miral v Veliki Kladuši. A ti ukrepi še ne veljajo.

Za ukrepe se je odločila operativna skupina za reševanje migrantske krize. V praksi naj bi tako skušali predvsem omejiti prosto gibanje migrantov po okolici. Izhod iz obeh sprejemnih centrov bodo dopustili zgolj tistim, "ki bodo poskusili srečo" in skušali prečkati mejo s Hrvaško, je sporočil notranji minister tega kantona Nermin Kljajić.

Stanje zaenkrat mirno

Ukrep naj bi sicer zadeval le migrante, ki so nastanjeni v obeh centrih, ne pa tudi drugih, ki so sicer na območju. A teh dveh centrov še niso blokirali. Po ocenah, je v unsko-sanskem kantonu okoli 7000 migrantov, od tega 2300 v centrih Bira in Miral.

Posnetek prikazuje razmere v migrantskem centru v Bihaću, letošnjega oktobra.

Še okoli 2000 migrantov je nameščenih v neformalnem centru Vučjak, ki leži v bližini nekdanje deponije odpadkov in minskega polja in je neprimeren za bivanje. Evropska unija je za zaprtje tega centra pripravljena tudi finančno pomagati. Mestne oblasti v Bihaću nameravajo migrante iz Vučjaka premestiti v nov sprejemni center, ki naj bi ga vzpostavili v kraju Lipa 22 kilometrov od mesta.

Po poročanju lokalnih medijev, je stanje na območju Bihaća zaenkrat mirno. Delegacija Evropske unije v BiH je potrdila, da so od državnih organov dobili potrditev, da bosta za sprejem migrantov kmalu na voljo dve novi lokaciji v notranjosti BiH. Predsedujoči svetu ministrov BiH Denis Zvizdić je v četrtek potrdil, da gre za dve zapuščeni vojašnici. Drugih podrobnosti ni navedel, so pa mediji v BiH poročali, da naj bi šlo za nekdanji vojašnici v mestih Blažuj, 20 kilometrov jugozahodno od Sarajeva, in Ljubače pri Tuzli.

Bihać je postal ključna tranzitna točka za migrante in begunce, ki želijo doseči zahodno Evropo. Vsi tako poskušajo čim prej vstopiti v sosednjo Hrvaško. Pred centrom Bira v Bihaću se je sicer popoldne zbralo okoli 300 protestnikov, ki so vzklikali "migranti domov" in "osvobodite Bihać". Protest je minil mirno.