Na jugu Francije v prikolici tovornjaka odkrili 31 migrantov

Policisti na jugu Francije so med rutinskim nadzorom prometa v soboto v enem od tovornjakov odkrili 31 migrantov, je sporočilo državno tožilstvo v Nici. Vsi so državljani Pakistana, prav tako voznik tovornjaka, ki so ga oblasti priprle.

V skupini migrantov, ki so jo odkrili v tovornjaku na cestninski postaji La Turbie v bližini italijanske meje, so bili tudi trije mladoletniki brez spremstva, stari približno 15 let. Migrante so izročili italijanskim oblastem.

Romunska voznika pridržali

O novem odkritju nezakonitih migrantov v prikolici tovornjaka v Franciji poročajo le nekaj dni po tem, ko so francoske oblasti v severnem pristaniškem mestu Calais ob pregledu tovornega vozila v hladilni prikolici odkrile osem migrantov. Vsi, vključno s štirimi otroki, so bili podhlajeni in so jih odpeljali v bolnišnico.

Temperatura v tovornjaku je dosegala le sedem stopinj Celzija. Dva voznika tovornjaka, oba Romuna, so pridržali, migrante, šlo naj bi za Afganistance, pa so prepeljali v bolnišnico.

Na jugovzhodu Anglije so prejšnji teden v hladilni prikolici tovornjaka našli 39 mrtvih oseb. Identifikacija žrtev še ni končana, sprva so mislili, da so vsi državljani Kitajske, sedaj pa domnevajo, da naj bi bilo med njimi najmanj 20 Vietnamcev.

V okviru preiskave so aretirali pet ljudi, med drugim so proti vozniku tovornjaka, 25-letnemu Mauriceu Robinsonu, vložili obtožnico zaradi 39-kratnega uboja, tihotapljenja ljudi, pomoči pri nezakonitih migracijah in pranja denarja. Trem od aretiranih so po plačilu varščine omogočili odhod na prostost.