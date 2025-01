"Vsekakor je škoda, da se ta odstop ni zgodil takoj po razsodbi upravnega sodišča. Ta saga je bila škodljiva tako za policijo kot vlado. Pri generalnem direktorju policije se ne more pojaviti vprašanje, ali izpolnjuje formalne pogoje ali ne. Predvsem kandidat ne bi smel preiti sita sprejemljivosti," je v pogovoru za Siol.net poudaril Miroslav Žaberl s Fakultete za varnostne vede. Politika bi se morala umakniti tako iz operativnega dela policije kot tudi iz izbora generalnega direktorja, je prepričan. Apetiti, da bi prek generalnega direktorja prevzeli policijo, so namreč preveliki. "Predvsem prejšnja vlada je, kar zadeva kadrovanje, precej rudarila po policiji. V tistem obdobju so zamenjali kar tri generalne direktorje policije in tudi tam smo se čudili imenom, ki so prihajala na plan," se časov prejšnje Janševe vlade spominja Žaberl.

Danes zjutraj je generalni direktor policije Senad Jušić ministru za notranje zadeve Boštjanu Poklukarju podal svoj odstop. Razlogov za odločitev ni navedel, je pa po besedah Poklukarja to potezo potegnil, ker si "želi razbremeniti policijo in zmanjšati pritisk na celotno policijo".

Po besedah Miroslava Žaberla iz Fakultete za varnostne vede je bil odstop Jušića pričakovan. "Odstopljenega generalnega direktorja Jušića dobro poznam. Gre za kariernega policista, dobrega policista. Žal pa, ko gre za vprašanja izpolnjevanja formalnih pogojev, absolutno ne more zasedati vrha policije," je jasen Žaberl.

Ko bo izbirala stroka, bo pravi človek na pravem mestu

Zapleti pri imenovanju generalnega direktorja policije sicer po njegovem mnenju ne kažejo stanja v policiji, temveč stanje v politiki.

"Politika je tista, ki imenuje generalnega direktorja policije in žal je v času zadnjih dveh vlad politična sla, da bi prek generalnega direktorja prevzeli tudi policijo, prevelika. Potem pridejo na plan kandidati, za katere se vsi čudimo, od kod. Generalnega direktorja policije bi morali izbirati med namestniki in direktorji policijskih uprav, ki so dejansko šli skozi vse tri stopnje ter so s svojim delom že izkazali strokovnost in z vodenjem enot, da znajo voditi. Ta postopek izbire je politika tako onečastila, pravi ljudje se sploh nočejo več prijaviti. Na zadnjem razpisu smo imeli dva kandidata, od katerih smo za enega, ki je izpolnjeval vse pogoje, vedeli, da nima nobenih možnosti," je pojasnil Žaberl.

V prvi vrsti bi torej morali politiko odstraniti ne samo iz operativnega dela policije, ampak tudi iz izbora generalnega direktorja. "Predvsem prejšnja vlada je, kar zadeva kadrovanje, precej rudarila po policiji. V tistem obdobju so zamenjali kar tri generalne direktorje policije in tudi tam smo se čudili imenom, ki so prihajala na plan. To ni dobro, politiko bi morali odstraniti. Naj to izbere in potrdi stroka in potem bo zagotovo pravi človek na pravem mestu."

Senad Jušić je bil v zadnjem času deležen več očitkov, med drugim glede nepravilnosti pri svojem imenovanju. Upravno sodišče je namreč v sodbi konec oktobra 2023 odločilo, da je bil sklep posebne natečajne komisije uradniškega sveta glede tega, ali Jušić izpolnjuje pogoje za imenovanje, nezakonit. Prav tako v javnosti že nekaj časa odmevajo očitki o domnevnih nepravilnostih v centru za varovanje in zaščito (CVZ). Za dodaten val ogorčenja so na policiji poskrbeli, ko so v petek popoldne najprej preklicali varovanje tožilcev v zadevi Kavaški klan, čez nekaj ur pa so se premislili in varovanje ponovno uvedli. Foto: STA

Kopja se lomijo na policiji

Kljub vsem anomalijam, zaradi katerih policija v zadnjem času polni naslovnice slovenskih medijev, stanje znotraj institucije po besedah sogovornika ni tako skrb vzbujajoče.

"Na določenih področjih policija dela dobro oziroma zelo dobro. Lahko pohvalimo, kako hitro je preiskala mafijski umor, dodatna sredstva so morali uporabiti zato, da so vzpostavili ponovno mejno kontrolo, tudi rezultati na področju prometa in kaznivih dejanj niso tako skrb vzbujajoči. Pa tudi občutek varnosti ljudi ni upadel, kot bi mogoče pričakovali po vseh teh anomalijah, o katerih poslušamo. Res pa je, da stanja na centru za varovanje in zaščito še niso uredili in to se vleče že dolgo. To ni posebnost CVZ pod to vlado, ampak so bile že prej anomalije."

Resda sta se minister in vladajoča politika z odstopom Jušića znebila velikega dela bremena, a zgodba še ni končana. Ministra Poklukarja prihodnji teden namreč čaka interpelacija.

Žaberl Poklukarjevo interpelacijo vidi kot politični akt opozicije. "Ta želi dokazovati slabo delo ministra in žal se kopja lomijo na policiji. Seveda so tudi na policiji problemi, a po mojem mnenju stanje ni tako slabo, kot ga nekateri želijo prikazati."

Ministra Boštjana Poklukarja prihodnji teden čaka interpelacija. Glasov koalicijskih SD in Levice Poklukar še nima. Foto: STA

Žaberl o akrobacijah policije glede varovanja tožilcev: Če tega nismo zmožni, nas lahko skrbi

Še dodaten dvom v delo policije je zasejala poteza, ko so prejšnji petek najprej preklicali varovanje treh tožilcev v zadevi Kavaški klan, nekaj ur kasneje pa so si premislili in varovanje tožilcev ponovno uvedli.

"Bojim se, da ozadja celotne zgodbe ne bomo izvedeli. Odzivi policije za enega od medijev so tako zaviti v meglo, da kot strokovnjak težko razložim njihovo pojasnjevanje. Zagotovo gre za akrobacije, ki so nedopustne. Tožilcem in sodnikom, vsem osebam, ki predstavljajo državo, mora država zagotoviti ustrezno varnost in jih po potrebi tudi varovati. Oni so branik pravne države. Če tega niso zmožni in če tukaj prihaja do anomalij, smo lahko zaskrbljeni," je prepričan Žaberl.