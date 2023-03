Za to funkcijo so se vselej potegovale največje države, zdaj jo bo prevzel slovenski poslanec

Poslanke in poslanci Evropskega parlamenta so danes s prepričljivo večino izvolili Matjaža Nemca za vodjo delegacije EP za odnose z državami Magreba – Alžirijo, Libijo, Marokom, Tunizijo in Mavretanijo. Za to funkcijo so se vselej potegovale največje države, ki imajo na tem območju zgodovinski ali strateški interes – Francija, Španija, Italija, Portugalska –, prvič pa bo skupino za to regijo vodil poslanec iz Slovenije.

Novoizvoljeni predsednik delegacije Matjaž Nemec se je zahvalil za zaupanje ter poudaril, da je treba nadaljevati delo, hkrati s tem pa odpirati nova poglavja sodelovanja. "Gre za izjemno pomembno strateško regijo za celotno Evropsko unijo. Prepričan sem, da bo delo delegacije še naprej ključno pri vprašanjih upravljanja z migracijami in širših varnostnih izzivih Sredozemlja. V luči vojne v Ukrajini so tudi za Slovenijo v ospredje prišla vprašanja energetske oskrbe, sever Afrike ima namreč bogate zaloge nafte in plina," je povedal o načrtih svojega predsedovanja.

"Delegacija se bo osredotočala na krepitev demokratičnih mehanizmov, podpiranje civilne družbe, varovanje okolja ter vzpostavitev tesnejšega gospodarskega sodelovanja z Unijo," je nadaljeval poslanec. Ob tem je poudaril, da "bo pomembno v celoti razjasniti vpletenost ter na novo definirati odnose z Marokom, ki se je poleg Katarja znašel v središču zadnjega korupcijskega škandala. Podobno težki izzivi nas čakajo tudi v odnosih z Mavretanijo."

Nemec: Ne smemo dovoliti, da bi Tunizija postala varnostni problem za Evropo

"Zaradi zaostrenih razmer v Tuniziji, pregona novinarjev in sindikatov ter potez aktualnega predsednika Saida država po hitri poti drsi v avtokracijo, dodatno so zaupanje v institucije omajale zadnje volitve. Zato si bom prizadeval, da EU tunizijsko oblast spodbuja k dejanjem, ki krepijo in ne rušijo demokracije ter državi omogočijo možnost napredka in stabilnosti. To je izjemnega pomena ne samo za Tunizijce, temveč za celotno regijo kot tudi in predvsem za EU. Ne moremo si namreč privoščiti, da bi država, ki je bila še do nedavnega svetla točka v arabskem svetu, povsem zašla ali celo postala varnostni problem za Evropo," je opozoril Nemec.

Kot je še pojasnil Nemec, je izziv vodenja delegacije sprejel na prošnjo vodstva poslanske skupine S&D, samo povabilo pa razume tudi kot priznanje za svoja prizadevanja in uspešno dosedanje delo zlasti v povezavi z Zahodnim Balkanom. Sicer se za vodenje tako velikih delegacij Evropskega parlamenta praviloma potegujejo države, kot so Italija, Francija, Španija in Portugalska. Z današnjo izvolitvijo Nemca na čelo delegacije EP Magreb bo tako veliko in strateško pomembno delegacijo prvič vodil poslanec iz Slovenije.

Katere teme bo postavljal na vrh agende?

Zaradi raznolikosti izzivov bo po besedah Nemca delo v prihodnjih mesecih težko opredeliti z enim skupnim ciljem za vse države. "Dobava zemeljskega plina in ukrepi za preprečevanje tragedij na migracijskih poteh v Sredozemlju ter krepitev demokracije so teme, ki jih bom postavljal na vrh agende. Krize in z njimi povezane negotovosti so nam pokazale, da mednarodno sodelovanje zagotavlja več stabilnosti in odpornosti glede gospodarskih, socialnih, migracijskih in varnostnih izzivov," je dodal.

Evropski parlament je delegacijo vzpostavil leta 1979, njeni člani in članice se srečujejo s predstavniki iz vrst politike, civilne družne in nevladnih organizacij s ciljem krepiti sodelovanje med EU in regijo.

Za to funkcijo so se vedno potegovale največje države

Nemec je nedavno v intervjuju za Siol.net povedal, "da so se za to funkcijo vselej potegovale največje države, ki imajo na tem območju zgodovinski ali strateški interes – Francija, Španija, Italija, Portugalska –, prvič pa bo skupino za to regijo, ki pokriva izjemno krhko in pomembno območje za EU, vodil poslanec iz Slovenije. Takrat je tudi poudaril, da bo najpomembnejša naloga, ki ga čaka v naslednjih mesecih, da zaradi korupcijskih afer, ki so se dotikale Maroka, ponovno vzpostavi institucionalni odnos med Unijo, Evropskim parlamentom in Kraljevino Maroko.