Za študije porabili toliko denarja, da bi lahko zgradili 10 domov za starejše #video

Medtem ko na sprejem v domove za starejše in druge socialne zavode pri nas čaka več kot 11 tisoč ljudi, je ministrstvo za delo in družino za različne študije v zvezi oskrbo starejših porabilo toliko, da bi lahko za ta denar zgradili najmanj 10 domov za starejše občane.

Za različne študije je šlo med letoma 2007 in 2018 neverjetnih 74,5 milijona evrov. V tem času ni bilo denarja niti za šole, niti za vrtce, niti za domove, za različne študije pa ga je bilo dovolj.

Največ denarja se je porabilo v času, ko je ministrstvo vodila Anja Kopač Mrak iz vrst Socialnih demokratov (SD). Zdaj Kopač Mrakova sedi v kabinetu premierja Marjana Šarca kot državna sekretarka iz kvote SD. Za pojasnila ni bila dosegljiva. Aktualna vlada pa v prihodnjih dveh letih za gradnjo šol in vrtcev v sicer rekordnem proračunu načrtuje 10 milijonov evrov, torej slabo sedmino denarja, ki je šel v kriznih letih za študije.

Upokojencem je prekipelo

Upokojencem je ob tem prekipelo, dovolj imajo, da morajo na stara leta s piščalkami opozarjati na svoje pravice. Nihče se noče ukvarjati s težavami starejših. O tem je ob novi reviziji računskega sodišča o zagotavljanju dolgotrajne oskrbe za starejše v Sloveniji še toliko bolj prepričana Biserka Marolt Meden. "To ni samo žalostno, to je sramotno. In ko me vprašajo, ali imamo socialno državo, rečem, da je nimamo," je dejala Marolt Medenova iz Društva Srebrna nit.

Država od leta 2007 ni zgradila nobenega novega javnega doma, podeljevala je le koncesije zasebnikom. "Zasebniki imajo seveda ekonomsko računico. In je tam 'haranje' tako, da se izplača ob letu dni in da svoj ekonomski interes dobijo prek vplačil. Seveda, tisto, kar bi pa morala država narediti, da bi bilo tudi nekaj državnih domov, to se pa ni zgodilo," je pojasnil Janez Sušnik, predsednik Zvezde društev upokojencev Slovenije.

"To ni samo žalostno, to je sramotno. In ko me vprašajo, ali imamo socialno državo, rečem, da je nimamo," je povedala Biserka Marolt Meden iz Društva Srebrna nit. Foto: STA Upravičencev do raznoraznih pomoči je potencialno 400 tisoč. Toliko je v Sloveniji starejših od 65 let. "In od teh jih samo slabih devet odstotkov dobiva vsak neke vrste pomoč, 1,7 odstotka, to je približno sedem ali osem tisoč,jih čaka na sprejem v dom starejših, za vseh preostalih skoraj 90 odstotkov pa država sploh ne ve,kaj potrebujejo," je pojasnila Marolt Medenova.

Dovolj je razmetavanja denarja

V društvu upokojencev Slovenije so jasni - dovolj je razmetavanja denarja, čas je, da se postavijo za svoje pravice.

"Da zdaj hodimo po ulici s piščalkami in prosimo vbogajme. Tako ne gre več, res ne gre," je bil zgrožen Sušnik. Za ponedeljek je tako sklican sestanek, na katerem upokojenci pričakujejo, da bodo dan pred mednarodnim dnevom starejših od aktualnih ministrov dobili konkretne odgovore na njihova številna vprašanja.